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La tortuga que llegó con los fenicios

La tortuga que llegó con los fenicios

La tortuga que llegó con los fenicios

Un ejemplar de tortuga mediterránea en una finca de Sant Joan. Las tortugas de tierra en Ibiza están en peligro de extinción. Fueron introducidas por los fenicios y hubo un tiempo en que era frecuente encontrarlas campando a sus anchas por los campos ibicencos. Hoy en día están al borde de la desaparición y sujetas a proyectos de recuperación.12/Diciembre/2015 Islas Baleares. Ibiza.

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