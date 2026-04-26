La planaria de los puntos negros

Un antigua ancla posada en el fondo de arena cerca de Cala d’en Serra. En Portinatx hay una inmersión conocida como Las Anclas. Se le llama así debido a que allí se encuentran varias anclas posadas en el fondo marino. Llevan allí muchos años, de manera que están completamente cubiertas de organismos marinos que dificultan su reconocimiento.6/Octubre/2015 Islas Baleares. Ibiza.

Planaria sobre un fondo rocoso en Cala Olivera. En el Mediterráneo encontramos diversos géneros de gusanos planos marinos conocidos como planarias. Uno de los más difíciles de encontrar es este, cuyo cuerpo está cubierto de puntos negros y está rodeado de un característico borde amarillo. Como curiosidad cabe decir que poseen una gran capacidad de regeneración. Si su cuerpo se parte en dos, de cada trozo sale un individuo entero. 1/Mayo/2023 Islas Baleares. Ibiza.