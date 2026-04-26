La mirada de Joan Costa | La montaña maldita

La montaña maldita / .

Cumbre de la montaña de ses Roques Altes en Sant Josep. El monte de ses Roques Altes es conocido por las impresionantes vistas que ofrece de es Vedrà, pero, sobre todo, por ser el protagonista de un accidente aéreo ocurrido en la isla en 1972, cuando un vuelo de Iberia se estrelló contra la montaña causando la muerte de todos sus ocupantes. 24/Febrero/2011 Islas Baleares. Ibiza.

La planaria de los puntos negros

La herida en la muralla de Dalt Vila

Planaria sobre un fondo rocoso en Cala Olivera. En el Mediterráneo encontramos diversos géneros de gusanos planos marinos conocidos como planarias. Uno de los más difíciles de encontrar es este, cuyo cuerpo está cubierto de puntos negros y está rodeado de un característico borde amarillo. Como curiosidad cabe decir que poseen una gran capacidad de regeneración. Si su cuerpo se parte en dos, de cada trozo sale un individuo entero. 1/Mayo/2023 Islas Baleares. Ibiza.

Las anclas de Portinatx

La herida en la muralla de Dalt Vila

Un antigua ancla posada en el fondo de arena cerca de Cala d’en Serra. En Portinatx hay una inmersión conocida como Las Anclas. Se le llama así debido a que allí se encuentran varias anclas posadas en el fondo marino. Llevan allí muchos años, de manera que están completamente cubiertas de organismos marinos que dificultan su reconocimiento.6/Octubre/2015 Islas Baleares. Ibiza.

La tortuga que llegó con los fenicios

La herida en la muralla de Dalt Vila

Un ejemplar de tortuga mediterránea en una finca de Sant Joan. Las tortugas de tierra en Ibiza están en peligro de extinción. Fueron introducidas por los fenicios y hubo un tiempo en que era frecuente encontrarlas campando a sus anchas por los campos ibicencos. Hoy en día están al borde de la desaparición y sujetas a proyectos de recuperación.12/Diciembre/2015 Islas Baleares. Ibiza.

La herida en la muralla de Dalt Vila

La herida en la muralla de Dalt Vila

Unas caminantes salen de Dalt Vila por la puerta del baluarte de Sant Joan. El acceso a Dalt Vila por el baluarte de Sant Joan es el único acondicionado para los vehículos y también fue la última puerta que se abrió para entrar y salir del recinto amurallado. Su apertura se realizó en 1962 y en 1997 fue reacondicionada. Hoy en día es el mayor agujero que presentan las murallas de la ciudad antigua. 4/Junio/2024 Islas Baleares. Ibiza.