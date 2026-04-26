La herida en la muralla de Dalt Vila

Unas caminantes salen de Dalt Vila por la puerta del baluarte de Sant Joan. El acceso a Dalt Vila por el baluarte de Sant Joan es el único acondicionado para los vehículos y también fue la última puerta que se abrió para entrar y salir del recinto amurallado. Su apertura se realizó en 1962 y en 1997 fue reacondicionada. Hoy en día es el mayor agujero que presentan las murallas de la ciudad antigua. 4/Junio/2024 Islas Baleares. Ibiza.