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La herida en la muralla de Dalt Vila

La herida en la muralla de Dalt Vila

La herida en la muralla de Dalt Vila

Unas caminantes salen de Dalt Vila por la puerta del baluarte de Sant Joan. El acceso a Dalt Vila por el baluarte de Sant Joan es el único acondicionado para los vehículos y también fue la última puerta que se abrió para entrar y salir del recinto amurallado. Su apertura se realizó en 1962 y en 1997 fue reacondicionada. Hoy en día es el mayor agujero que presentan las murallas de la ciudad antigua. 4/Junio/2024 Islas Baleares. Ibiza.

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