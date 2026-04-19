Coses Nostres | El simpático buceador del estanque

Tal vez lo más sorprendente del zampullín común, el más pequeño de los zampullines, sea la intensidad de su canto, un trino que puede ser insistente y elevado y que no te esperas de un ave con su aspecto y tamaño. La primera vez que tienes la suerte de escuchar un coro de estas aves acuáticas en un estanque, tardas un poco en darte cuenta de que aquella llamada, casi como un relincho, procede de los zampullines. Aunque, eso sí, el sonido sólo es habitual en época de reproducción; el resto del año, son animales más bien silenciosos.

Los zampullines son aves de alas pequeñas, picos cortos y cuerpos rechonchos —con un aspecto que los aficionados a la ornitología suelen calificar de simpático— y que habitan entre la vegetación de estanques y balsas. Están tan adaptados al agua que resultan muy torpes en tierra, de modo que frecuentan poco el medio terrestre. Tampoco son aves voladoras y evitan el vuelo más allá de los momentos de la migración. Es decir, les cuesta alzar el vuelo, pero son capaces de recorrer grandes distancias. Cuando observas un rato a los zampullines que este año se han instalado en los estanques de ses Salines puedes ver que, cuando quieren trasladarse con rapidez de un lado a otro de la balsa, extienden las alas y corren por encima del agua como un basilisco, sin elevarse, para amerizar y detenerse, finalmente, con un giro. El resto del tiempo, los zampullines nadan suavemente, dejando detrás de ellos un leve rastro en el movimiento del agua. De vez en cuando, se zambullen y pueden aparecer en cualquier lado, porque son fantásticos buceadores.

Estas zambullidas son el motivo de su nombre en castellano, evidentemente, y también de las formas con las que se conoce a la especie en catalán. En las Pitiusas, se prefiere la denominación de cabussonet, aunque pueden escucharse las variantes de cabusset y setmesó, o la de cabussonera que, en realidad, suele aludir a otro zampullín igualmente habitual en las islas como es el zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis), que algunos años es especialmente abundante en Formentera.

A pesar de que muchas referencias sobre el zampullín común (Tachybaptus ruficollis) indican que nidifica en Mallorca pero que no lo hace en el resto de las islas del archipiélago, la verdad es que su nidificación se confirmó en Ibiza en el año 2007, en las balsas del campo de golf de Roca Llisa. Posteriormente, y según la información del libro 'Nacida para volar. Aves de Ibiza y Formentera' (CAT y O. Martínez), también se ha comprobado que cría en el parque natural de ses Salines, pero no en los estanques salineros, demasiado salados para su gusto, sino en aquellos que ya no utiliza Salinera Española y que se han convertido en un valioso humedal para la avifauna. Este año, de nuevo, hay pollos de zampullín chico o común en el parque. Y existe la posibilidad de que la especie nidifique, asimismo, en ses Feixes, ya que se ha observado a una pareja portando ramitas y material vegetal, lo que parece indicar que estos dos ejemplares están preparando ya su nido.