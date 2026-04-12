Ocho imperdibles de Joan Serra, ex director de Diario de Ibiza

Para este reportaje, pedimos a Joan Serra que trajera algunos objetos e imágenes que representasen algunos momentos memorables de su carrera. Entre ellos se encuentra su vieja (aunque muy bien cuidada) máquina de escribir, la Olivetti Lettera 25 que todavía tiene pegado un calendario de la cadena Cope con la hojilla de enero de 1988, su último año en la emisora. Aún tiene la cinta negra. Quizás lo que más valor tiene para él es lo que hay dentro de un sobre con el membrete de Radio Popular: su primer contrato, firmado el 1 de diciembre de 1977 por un salario de 19.767 pesetas. Cuando lo rubricó se dio cuenta de que el periodismo sería, desde ese momento, su vida.

La Olivetti de Joan Serra. / Vicent Marí

También acude con una carpeta que contiene el último ejemplar de La Prensa de Ibiza (su titular principal era «Hasta siempre») y sus correspondientes fotolitos, los de todas y cada una de las páginas: «Era algo que había que conservar», justifica.

Primer contrato de Joan Serra. / J.S.

Entre las imágenes, hay una en la que aparece retratado durante un programa informativo de Radio Popular junto a Concha García Campoy, quien además presentaba un magazine por la tarde. También ha escogido otra imagen de la inauguración de esos nuevos estudios, en 1981, situados en la calle Felipe II. Aparecen en la imagen Antonio Pedro, Pep Ribas; Jaume Ripoll, el director; José Manuel Piña, Joan Tur, Javier Durán, Mise García, Concha García Campoy, Montse Ferrer (hija de Vicent Ferrer Guasch, el pintor), María Costa y Maribel Torres. En otra de sus fotos fetiche aparece todo el equipo de la Prensa de Ibiza durante una celebración en Sant Rafel.

Equipo de la Prensa de Ibiza durante una celebración en Sant Rafel. / J.S.

Y hay un par de ausencias entre sus imperdibles: «Hay dos cosas que quería traer pero que no tengo o no he podido encontrar ahora. Cuando Eivissa dio la Medalla de Oro a Enrique Fajarnés Cardona, este murió poco antes de poder recogerla. En un hotel en Barcelona, Fajarnés había escrito a mano unas notas del discurso que tenía que hacer de agradecimiento. Cuando falleció, su hijo, el antiguo editor de La Prensa de Ibiza, Enrique Fajarnés Ferrer, me dijo que le gustaría que fuera yo el que diera el discurso en nombre de su padre. Y me dio aquellas notas manuscritas. Con eso, más luego lo que yo pude completar, escribí el discurso de agradecimiento en nombre de su padre». Esas notas manuscritas se las entregó al Arxiu Històric d’Eivissa.

La inauguración de los nuevos estudios, en 1981, situados en la calle Felipe II. / J.S.

El otro imperdible, en este caso extraviado en un traslado de casa, tiene que ver con el golpe de Estado de 1981: «En aquella época yo aún hacía la mili. Me quedaban una o dos semanas, pero era militar. Todos los partidos de Ibiza me pidieron que escribiera el manifiesto de condena por el 23F y de apoyo a la Constitución que se leyó el día 27 de ese mes, cuando en toda España hubo manifestaciones de repulsa. Lo leyó Concha García Campoy. Y como agradecimiento, todos los partidos nos regalaron a Concha y a mí una medalla de plata de Ibiza de los joyeros Torres. La debo tener en algún lugar».

Estatuilla de Hormigo. / Vicent Marí

Trae también consigo la estatuilla de Hormigo que se otorga a los ganadores de los premios que este diario entrega anualmente, si bien esta se la regalaron el 29 de junio de 2024 los trabajadores del periódico como reconocimiento a su labor y entrega. Contiene un lema que resume toda su carrera: «El periodismo en la sangre, y Diario de Ibiza en el corazón».