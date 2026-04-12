Fotografía
La mirada de Joan Costa | La frontera entre dos mundos
Una bañista fotografiada en la playa de Portinatx. Algunos científicos afirman que la mayor frontera que existe en nuestro planeta es la superficie del mar. El efecto óptico que se genera al atravesar los rayos del Sol esa superficie hace que se genere un espacio que no parece existir, permitiéndonos obtener imágenes tan surrealistas como esta. 10/julio/2021. Islas Baleares. Ibiza.
Paisaje lunar
Paisaje fotografiado al amanecer en Portinatx. Cada vez es más complicado en nuestra isla conseguir imágenes amplias de paisaje donde no aparezca ninguna señal de la intervención humana. Aún es posible hacerlo en algunas zonas de es Amunts, como vemos en esta obtenida en la costa de Portinatx. La ausencia de árboles y casi de vegetación, hace que adquiera un ambiente más propio de otro planeta. 6/Septiembre/2017 Islas Baleares. Ibiza.
El molino rodeado
Molino de ses Coves en Figueretes. Este molino que en su momento vivía completamente aislado y que forma parte de los bienes culturales de Eivissa, ha acabado rodeado de mutiples edificaciones debido al tremendo desarrollo urbanístico sufrido por nuestra isla en las últimas décadas. 22/Enero/2026 Islas Baleares. Ibiza.
Patrimonio submarino
Detalle de la hélice de un pecio hundido en Illa Rodona en Santa Eulària. El patrimonio de una sociedad es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales o inmateriales, que forman su identidad y su herencia. Buena parte de nuestro patrimonio se halla en el fondo del mar, ello hace que sea muy difícil de cuantificar y catalogar y, por lo tanto, también muy desconocido. 9/Julio/2017 Islas Baleares. Ibiza.
La moda del senderismo
Senderistas en la ruta de los pozos de Benirràs. En los últimos años se han organizado numerosas rutas de senderismo en nuestra isla y ello ha contribuido a que se haya convertido en una actividad muy popular. La sombra proyectada en la superficie de este pozo en Benirràs me permitió obtener una imagen muy gráfica para reflejar este hobby . 29/Noviembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.
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