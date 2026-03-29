La mirada de Joan Costa: un cañón reciclado en Ibiza

Antiguo cañón reciclado como noray en el puerto de descarga de sal de ses Salines. El ingenio y la falta de recursos hizo que este antiguo cañón, probablemente hallado en el fondo marino, acabase clavado en la costa y convertido en noray para amarrar las embarcaciones que acudían a la Canal a cargar la sal extraída en la explotación de ses Salines.11/Noviembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Pecio de una barcaza hundida en la playa de es Portixol, en Portinatx. / Joan Costa

La barcaza holandesa de Portinatx

Pecio de una barcaza hundida en la playa de es Portixol, en Portinatx. Son necesarias unas condiciones climáticas excepcionales para poder conseguir una imagen como esta. Gracias a que la superficie del mar estaba ese día totalmente en calma, lo que favorecía la incidencia de la luz solar, hizo que la visibilidad fuese fantástica. Ello, unido a que el pecio se halla a poca profundidad, permitió obtener una imagen nítida de la barcaza desde la superficie. 7/Junio/2015 Islas Baleares. Ibiza.

Pradera de gorgonia roja en la zona conocida como na Xamena al norte del islote de es Vedrà. / Joan Costa

El coral más fotogénico

Pradera de gorgonia roja en la zona conocida como na Xamena al norte del islote de es Vedrà. Aunque no es propiamente un coral sino una especie coralígena, la gorgonia roja es uno de los organismos más fotogénicos que hallamos en nuestros fondos marinos. La dificultad radica en que sus praderas se encuentran a gran profundidad, lo que nos obliga a trabajar muy rápido debido al escaso tiempo de fondo del que disponemos. 27/Septiembre/2019 Islas Baleares. Ibiza.

Puesta de sol en el Parque Natural de ses Salines. / Joan Costa

Grafismo

Puesta de sol en el Parque Natural de ses Salines. Esta imagen es muy propia del mundo de la publicidad debido a su evidente grafismo. El uso de un teleobjetivo comprime la imagen y hace que el Sol presente un tamaño enorme, la silueta de la mujer nos ofrece la proporción de escala y la compuerta del estanque añade el valor de lugar a la fotografía.23/Septiembre/1996. Islas Baleares. Ibiza.

Detalle de una chimenea tradicional de una casa payesa en Cala d’Hort. / Joan Costa

Símbolos

Detalle de una chimenea tradicional de una casa payesa en Cala d’Hort. En fotografía, los símbolos son muy importantes, puesto que añaden mucho valor a la imagen. Cuando conseguimos juntar más de uno, como en este caso el islote de Cala d’Hort y una chimenea de arquitectura tradicional, dicho valor se multiplica. El espacio vacío en la parte superior de la imagen es muy apreciado en el diseño editorial porque permite añadir un título, lo que resulta ideal para la portada de un libro o una revista.19/Junio/2009 Islas Baleares. Ibiza.