Memoria de Ibiza: Vagos recuerdos del Día de Ramos

La Semana Santa en nuestros días, más laica que santa, es sobre todo un tiempo de vacaciones que el personal aprovecha para explayarse y viajar. Hoy nadie se acuerda de los ayunos y las abstinencias cuaresmales, aunque en aquel entonces tampoco venía mal la bula papal soltando ‘pasta’ o cambiar la chuleta de cerdo por una buena mariscada. No hay mal que por bien no venga. Lo que no ha cambiado es que la Semana Santa nos llega cuando el invierno da sus últimos coletazos, aunque, la verdad, uno no se podía fiar. Recuerdo amenazadores nubarrones el Jueves Santo, el Viernes Santo pasado por agua y, a la vuelta de dos días, un sol de justicia el Domingo de Resurrección. Es lo que pasa en los marzos y los abriles, que el tiempo es un imprevisible carrusel. Con todo, recuerdo con más frecuencia cielos luminosos el Día de Ramos.

La Marina despabilaba con las campanas de Sant Elm y el personal se desperezaba sin perder el oremus, sin las urgencias y sobresaltos de los otros días. Sobraba tiempo porque el hermano Luís tenía que dar hasta tres toques para que la misa empezara. La noche anterior, para no ir con prisas, madre nos requetelavaba en un barreño, sobre todo las rodillas y las orejas, y el día de marras nos vestía que daba gloria vernos porque estrenábamos pantalón, zapatos o tirantes: «Per Rams, qui no estrena, no té mans», eso se decía. Madre nos suavizaba el pelo con vinagre, no a chorro, sólo con unas gotas y un pequeño masaje, y al peinarnos nos corregía los indomables remolinos con brillantina ‘Gomina’, la raya a la izquierda y un bonito tupé. La misa inexcusable era la de doce, la Misa Mayor, que para fastidiarnos era la más larga.

Recuerdo que las puertas de Sant Elm quedaban de par en par abiertas durante todo el Oficio, lo que no impedía, cosa que nos divertía, que se colara entre piernas algún chucho piadoso. El padrino o cualquier familiar nos compraba a los peques en los tenderetes de la Plaça de sa Font, o en las tiendas del carrer de sa Creu que vendían objetos de caña y paja, un palmón alto y liso que en su extremo se abría como un abanico. Los niños de casa rica, ‘hijos de papá’, llevaban una palmita artesanal trenzada y afiligranada que era una obra de arte, pero que por su pequeño tamaño lucía menos. Y los abueletes solían llevar una rama de olivo. Después, bendecidas los palmones, las palmas y los olivos, se colgaban en los balcones durante todo el año para espantar al Demonio. I funcionaba, porque en casa no recuerdo brujas ni diablos, a no ser que se colaran como cucarachas, que esas sí las había.

El Padre Alberto nos explicó en la Catequesis que lo de las palmas en las ventanas, balcones y puertas, lo mismo que las cruces que pintaban los payeses con lechadas de cal en los muros, tenía el precedente de la marca que identificó las casas del Pueblo de Dios y salvó a sus hijos del Ángel Exterminador que en la décima y última plaga divina degolló a los primogénitos egipcios. Pero donde las dan las toman porque tiempo después también Herodes mandó degollar en Betlém a todos los niños mayores de dos años. ¡Qué cosas! También nos contó el P. Alberto que la misma idea protectora de las palmas tenía la salpassa. El año que vivi en Sant Juan, adornábamos la mesa del comedor con el mejor mantel, un plato con sal y una jarra con agua. Mossènyer pasaba, casa por casa, y con gran dedicación hisopaba los rincones y dejaba pellizcos de sal húmeda en cualquier resquicio por el que pudiera colarse el Maligno. Como pago, los parroquianos entregábamos una dádiva y huevos: «Sal, aigua i bons ous / la cistella plena d’ous / els ous per als escolans / i els diners pels capellans».

El perfume del tomillo

De la Misa Mayor me ha quedado el recuerdo de la casulla roja que representaba la sangre de la Pasión, el perfume del tomillo mezclado con los efluvios del incienso y las estampitas que coleccionábamos como si fuesen cromos y que junto a la Hoja Dominical repartía con la colecta el hermano Luís, carmelita que no quiso curato. Como punto de libro, hoy me resulta kitsch, conservo una de aquellas estampitas en la que veo a un Jesús contento y aureolado que entra en Jerusalén montado sobre un pollino. Después de la misa seguía la procesión, la bendición de las palmas y ramos mientras entonábamos «Honor y Gloria a Ti, Rey de la Gloria», agitando los palmones como locos y golpeando el suelo con los troncos hasta escobillarlos.

Luego he sabido que, al margen de la entrada de Jesús en pollino, la liturgia de las palmas tiene antecedentes paganos en la Roma antigua, cuando en los abriles se renovaban los ‘ramos consagrados’ de las aras sacrificiales de los templos y los niños y niñas, en las Phargelies llevaban en solemne procesión a Diana y Apolo ramos de olivo y palmas. Después del mediodía, la atmósfera gozosa del Domingo de Ramos se apagaba y al anochecer tenía lugar un Vía Crucis penitencial que rememoraba la Pasión. Podía celebrarse dentro de Sant Elm o por las calles de la Marina, mientras que en los pueblos se hacía siguiendo el camino de cruces colocadas sobre mojones encalados que significaban los pasos y estaban siempre en el entorno de la iglesia. Confieso que aquella procesión era un coñazo con sus repetidas cantinelas y arrodillamientos; nos aburría soberanamente y nos anticipaba la que se veía venir, la negra Semana Santa que teníamos en puertas. A los chicos se nos decía que no podíamos gritar, ni cantar, ni decir palabrotas, ni reír, ni correr, ni comer chocolate, ni pirulís, ni manzanas de caramelo.