Coses Nostres: recuperar las estrellas para salvar a las pardelas

«Cada año, miles de pollos de pardela abandonan sus nidos durante noches sin luna para dirigirse al mar guiados por la luz natural. Sin embargo, algunos ejemplares son atraídos por las luces artificiales de los núcleos urbanos, lo que los desorienta y provoca colisiones. Tras caer al suelo, pueden sufrir atropellos, ser atacados por gatos y perros o incluso morir de inanición. Por lo menos 56 especies de aves marinas en todo el mundo se ven afectadas por este fenómeno». Así nos lo recuerda la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), que ha anunciado el inicio en Balears de un proyecto para proteger de la contaminación lumínica a las dos pardelas que nidifican en Ibiza y Formentera, dos aves emblemáticas incluidas en las listas de especies en riesgo. La primera de ellas es la pardela balear, el virot (Puffinus mauretanicus), que se encuentra en la categoría ‘en peligro de extinción’ en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y ‘en peligro crítico de extinción’ en la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Es decir, el virot se encuentra en la categoría más alta de amenaza de desaparición en la que puede estar una especie. La segunda es la pardela cenicienta, la baldritja (Calonectris diomedea), catalogada como ‘vulnerable’. Las dos pardelas comparten hábitats y nidifican en islotes de Ibiza y Formentera, aunque la más afectada por la excesiva, masiva y creciente iluminación de las costas de las islas es la cenicienta, quizás, entre otros posibles factores, porque su población es mayor y está más distribuida a lo largo del litoral.

El proyecto Estela (Estrategia para la Eficiencia Lumínica y las Aves Marinas) de SEO/Birdlife tiene previsto combinar acciones directas, investigación y sensibilización entre la sociedad. De esta forma, incluirá campañas de rescate de aves deslumbradas (para lo que precisará un equipo de voluntarios), realizará un diagnóstico de las zonas más problemáticas, medirá la intensidad lumínica mediante fotómetros para identificar áreas de riesgo y realizará apagones experimentales y propondrá la corrección de luminarias en zonas críticas. En cuanto a las campañas de sensibilización, irán dirigidas tanto al común de la ciudadanía como, en particular, a la Administración y al sector turístico.

Los momentos más críticos para estas dos especies se producen desde el mes de junio, cuando salen de sus nidos en los islotes los pollos de pardela balear, y entre mediados de octubre y hasta noviembre, en el caso de los juveniles de pardela cenicienta. Por ello, esos serán los periodos en los que se tendrán que llevar a cabo las acciones de rescate.

Hay que añadir que también los pollos de paíño, noneta (Hydrobates pelagicus), pueden desorientarse por la luz excesiva, por lo que cualquier medida que se adopte para proteger de ella a las pardelas repercutirá positivamente en esta pequeña y pelágica ave marina que tiene una importante área de cría en s’Espartar. De hecho, reducir la contaminación lumínica no sólo sería beneficioso para las aves marinas sino que lo sería, sin duda, para toda la fauna local, incluida el ser humano, dado que la oscuridad es necesaria para el ciclo vital de muchos animales.