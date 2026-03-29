Història
De castell militar a Parador de turisme
El 1974, l’Estat cedia a l’Ajuntament d’Ibiza el Castell i el recinte emmurallat de la ciutat
Felip Cirer
El 1974 es publicava el decret (BOE de 19 de setembre) pel qual l’Estat cedia a l’Ajuntament d’Eivissa el Castell i el recinte emmurallat de la ciutat. En el document de cessió s’especificava que entre altres activitats, el Castell podia ser dedicat a finalitats d’interès turístic. La inscripció deia que l’immoble tenia 6.463 m2. Cal apuntar que la cessió fou signada pel príncep Joan Carles, que havia assumit la presidència de l’Estat per malaltia de Franco, que va patir aleshores la primera tromboflebitis.
S’iniciava una època amb diverses propostes per donar un ús a aquest gran edifici. Moltes foren les idees. No hi havia manera de donar una solució a un edifici tan gran i situat a esquerra mà del nucli comercial i habitacional de la ciutat d’Eivissa. Durant un temps el Castell s’emprà per diverses activitats culturals i per albergar la incipient formació professional, embrió de l’Institut de Formació Professional Isidor Macabich. Es parlà també d’ubicar-hi el Consell Insular... Però cap proposta va prosperar i passaven els anys amb una degradació progressiva del conjunt arquitectònic.
Per exemple, a les jornades culturals organitzades per la Universitat Internacional del Mediterrani i dirigides per Bartomeu Escandell Bonet, el març de 1986, tenia com a tema central la problemàtica del Castell d’Eivissa. Escandell reivindicà en repetides ocasions que el Castell fos la seu de la Universitat del Mediterrani, de la qual n’era rector..
Ús hoteler del Castell
A començament de 1987 l’alcalde Adolf Villalonga va tenir diverses reunions amb un grup financer que s’interessà pel possible ús del Castell com a establiment hoteler. Aixecava la primícia periodística Carles Tur i s’alegrava que es veiés una mica de llum en un edifici que queia a trossos. Des de la cessió, feia més d’una dotzena d’anys, no s’havia fet cap obra de manteniment. Aviat es va saber que l’empresa interessada tenia el nom de Comex SA amb domicili social a Corunya. Era representada per Manuel Rodilla del Barrio, arquitecte tècnic. També Comex demanava la concessió d’ús del solar que havia albergat l’antic Hospital, contigu al Castell.
Cal apuntar que uns anys abans, Elias Torres i el seu equip havia presentat un projecte de restauració del Castell que pujava a uns 500 milions de pessetes, molt superior, més de cinc vegades el pressupost municipal d’aquells anys. Torres i Martínez Lapeña dedicaven l’espai a equipaments públics. El projecte de Comex es valorava ara en uns mil milions de pessetes..
Villalonga presenta la proposta
L’alcalde Adolf Villalonga Fajarnés el febrer de 1987 va dur al plenari de l’Ajuntament el projecte de cessió del Castell i del solar de l’Hospital de l’empresa Comex. El portaveu del Partit Socialista, Enric Mayans, que acabava de ser designat candidat a l’alcaldia pel PSOE a les properes eleccions del mes de juny, exposà que el seu grup era favorable a rehabilitar el Castell amb fons propis de l’Ajuntament i demanar l’ajuda a altres administracions públiques; Mayans, però s’oposava a la cessió de l’edifici públic a una empresa privada. L’empresa Comex demanava la concessió administrativa del Castell per a un determinat període de temps. Pel que feia a l’Hospital, demanava la cessió de dret de superfície, figura contemplada en la Llei del sòl, amb la qual cosa si l’Ajuntament volia en el futur recuperar el solar, hauria de pagar els edificis que s’hi haguessin aixecat. L’Ajuntament seria propietari del solar i l’empresa dels edificis. La proposta de rehabilitació per part d’una empresa privada fou aprovada amb els vots de l’equip de govern i del regidor liberal i els vots en contra del PSOE. S’aprovà la proposta de cessió.
Mayans defensava que l’expedient, el projecte i la rehabilitació del Castell l’impulsàs l’Ajuntament i que es demanàs el concurs d’altres administracions. En una etapa posterior es podia parlar d’una concessió administrativa, però la iniciativa mai havia de ser obra d’una empresa privada. En aquell moment ja es parlava d’una rehabilitació d’un cost molt superior als mil milions de pessetes.
Villalonga coneixia perfectament les dificultats de restaurar edificis vells a Dalt Vila. A ell es deu la rehabilitació del claustre de l’Ajuntament, que fins llavò, havia estat la presó de les Pitiüses.
Per donar més força a la iniciativa de Comex, l’empresa va demanar el concurs de l’arquitecte Luis Miralles, amb llarga trajectòria en la restauració d’edificis històrics de les Pitiüses. Ara ja es parlava d’una inversió mínima de dos mil milions de pessetes. També es parlava de la col·laboració de la constructora Dragados y Construcciones per a les obres.
El dia 8 de maig de 1987 es portà a plenari l’aprovació de l’expedient. El grup socialista abandonà la sala ja que considerava que feia unes hores que s’havia acabat la legislatura i no es podien aprovar més que temes de tràmit. Als pocs dies, se sabia que l’ajuntament havia renunciat a una subvenció de 30 milions de pessetes del Ministeri de Cultura per a la rehabilitació de l’entrada i de la sala de les Voltes.
El gener de 1989 apareixia a la premsa nacional la notícia que Comex estava relacionada amb el blanqueig de diners del narcotràfic. Aquí s’acabà el seu protagonisme.
Canvi de l'alcaldia
En les eleccions municipals de 10 de juliol de 1987 el PSOE va obtenir 9 regidors, igual nombre, 9, el Partit Popular i 3 el CDS. Cada grup votà al seu cap de llista i fou elegit batle Enric Mayans per ser la llista més votada. Mayans resultà alcalde de manera sobtada ja que es donava per segura la unió de PP i CDS per fer-se amb la batlia.
En l’entrevista periodística que feren a Mayans el dia que va ser elegit alcalde i a la pregunta sobre la concessió del Castell, va dir que havia de sortir a concurs públic, i que podia ser que quedàs deserta per no ajustar-se al que demanava l’Ajuntament.
Començava un període ben difícil, ja que l’equip de govern no tenia majoria i calia negociar tots els assumptes del plenari amb algun dels altres dos partits. La situació econòmica era nefasta; a tall d’exemple, únicament es cobrava el 50% de les contribucions que es posaven a la cobrança. Per pagar les nòmines, calia moltes vegades haver de recórrer a emprèstits bancaris. L’Ajuntament no podia assumir ni les despeses corrents.
La proposta de Comex despertà el tema del Castell, que ja feia més de quinze anys que estava pendent. El gener de 1988 hi va diverses actuacions i així l’alcalde Enric Mayans acudí a Madrid i visità diversos ministeris per tractar alguns assumptes relacionat amb la ciutat, entre altres, per tal de veure les possibilitats que invertissin en la restauració del Castell. El resultat fou negatiu, cap porta se li obrí.
Amb l’statu quo de l’Ajuntament que hem apuntat, es negocià amb el cap de files del CDS a l’Ajuntament, Adolf Villalonga, donar estabilitat a l’Ajuntament i entre els temes a tractar, amb la idea de refermar l’alcaldia de Mayans, es plantejà la possibilitat de recórrer a la iniciativa privada per finançar les obres del Castell. Però Villalonga fou desautoritzat pels seus dos companys en la llista de l’Ajuntament, quan semblava que el pacte era imminent.
L’octubre de 1987 el grup municipal del CDS instava l’alcalde a prosseguir amb l’expedient de cessió del Castell a la iniciativa privada. Comex es reuní per aquells dies amb l’alcalde Mayans i no sembla que tenguessin gaires ganes de continuar amb l’expedient, quan veieren que la intenció de l’equip de govern era mantenir el Castell en mans de l’Ajuntament. El CDS Insistí en el tema a l’apartat de precs i preguntes d’un plenari celebrat a final d’aquell mes.
Quan l’equip de govern parlava del tema del Castell, en les reunions internes, sempre hi havia una resposta; feta, no cal dir-ho, amb to divertit però amb un regust amarg: "No tenim ni per emblanquinar una paret del Castell". També, cal dir que persones que en quinze anys no havien dit res, ara demanaven a un nou ajuntament que resolgués la papereta enverinada del Castell.
Primeres gestions davant Madrid
El desembre de 1987 Mayans acompanyat de Neus Bonet, regidora de Festes i Joventut i del regidor de Cultura es desplaçaren a Madrid per entrevistar-se amb el cap del gabinet del Ministre de Cultura, Antonio Fernández Fábrega (el ministre era Javier Solana). Els temes a tractar era aconseguir la recuperació del Castell i la posada en marxa del Museu Puget. Pel que fa al Castell, aconseguiren activar les obres d’accés al Castell i de la sala de les Voltes, contractades a Dragados y Construcciones per un import d’uns quaranta milions de pessetes, pagades pel Ministeri de Cultura. Les obres no s’havien iniciat per impediments de l’alcalde Villalonga a pesar de comptar amb l’autorització de la comissió insular de patrimoni.
També, visitaren el Ministeri de Defensa i amb conversacions amb el general Valentín Barriga Díaz, director general d’Infraestructures del Ministeri de Defensa s’interessaren per l’adquisició de la fàbrica de Can Ventosa. Cal apuntar les gestions que realitzà el delegat de govern, Paco Bonet Redolat amb Lluís Reverter, director general del ministeri per facilitar les entrevistes.
Com que les negociacions amb Cultura no avançaven gaire, Mayans es plantejava continuar amb el Pla Villalonga, perquè la iniciativa privada convertís el Castell en un complex turístic. Cal recordar que bona part de les inversions estatals d’aquells anys tenien, preferentment, relació amb les olimpíades Barcelona 92 i l’Expo-Sevilla 92.
Finalment es va constituir una comissió especial per tractar els temes referents al Castell, dins la comissió especial per elaborar el Pla de protecció del conjunt històric i artístic hi eren l’alcalde Mayans, president, i la resta de components eren Josep Lluís Mayans, Enric Fajarnés i Adolf Villalonga.
El dia 9 de març de 1989 l’alcalde Mayans, el regidor de cultura I la cap de gabinet de l’alcaldia, Lurdes Costa, es desplaçaven a Madrid per reunir-se amb el secretari general de Turisme, Ignació Fuejo (el ministre era Enrique Barón), Fuejo era un veterà socialista asturià que ocupava aquest càrrec des de la victòria de Felipe González el 1982. Quan cessà en la secretaria de Turisme, justament passà a president de Paradors.
La idea de convertir-lo en Parador
El Diario de Ibiza del 9 de març de 1989 publicava la notícia redactada per Núria Astorch: "L’entrevista que avui mantendran a Madrid l’alcalde d’Ibiza i el regidor de Cultura, Felip Cirer, amb el director general de Turisme, Ignacio Fuejo, per tractar sobre el tema, és el fruit d’un primer contacte que l’Ajuntament va establir a nivell de partit mitjançant el secretari general de la Unió Socialista Pitiüsa (USP/PSOE), Toni Costa, en una entrevista a Palma de Mallorca amb el director de la junta general de Paradors, García Serrano, després que se li ocorregués la idea a Cirer. En el decurs d’aquestes converses, d’entrada, Serrano no descartà el nostre oferiment però ens remeté a la direcció general de Turisme. Posats en contacte amb aquest organisme, Fuejo es mostrà predisposat a rebre i estudiar tota la documentació que fes referència al Castell, informació que avui facilitarem personalment a Madrid, puntualitzà Mayans a aquest periòdic. Tal i com publicà ahir aquest diari en primícia, els grups municipals del Centre Democràtic i Social i del Partit Popular estan d’acord amb aquest plantejament que proposa la restauració definitiva del Castell mitjançant la intervenció del Govern Central, única sortida que l’alcalde veu per afrontar les obres per aquest efecte".
Els visitants eivissencs aportaren una gran quantitat de documentació: plànols del Castell, fotos, diverses guies turístiques que parlaven de Dalt Vila i tot el que consideraven oportú. Cal dir també, que els contactes preliminars els havia realitzat Paco Bonet.
La reiteració de la petició es produí el 30 de maig de 1989 en una nova visita a Madrid. En aquell moment el PP i dos regidors del CDS havien presentat una moció de censura a l’alcalde Mayans. La resta de la història segur que la tenen ben present els lectors.
El 2004 Antoni Costa Costa fou designat director de Paradors i les seues gestions varen fer que la llavor sembrada per Enric Mayans començassin a agafar forma.
Que aquestes línies siguin interpretades com un agraïment a totes les persones que han aportat el seu esforç per veure realitat una cosa que fa quasi quaranta anys semblava una utopia.
