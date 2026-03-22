¿A quién pertenecen las torres defensivas de Ibiza?

La historia reciente de las torres de defensa costera pitiusas está terciada por el turismo de masas y la desafección hacia un patrimonio que, a pesar de ser Bien de Interés Cultural, no siempre ha gozado de una protección real a la altura de la que detenta sobre un papel. Algo que, por otra parte, no sorprenderá a nadie. Lo primero que te preguntas, cuando visitas cada una de esas torres con la intención de registrar su estado general —las cicatrices del abandono o los remiendos del afecto— es si la psiquiatría tendrá identificada la patología narcisista que incita a tantas personas a dejar grabados o pintados sus banales nombres en las antiguas piedras. No hay torre que se libre de tal ultraje, perpetuado desde hace décadas, a juzgar por la erosión que ya muestran algunos caracteres tallados en torres como la de es Cap de Barbaria o la de Campanitx, frente a Tagomago. Las pintadas —en exceso generoso sería calificarlas de grafitis— son aún más habituales que los nombres grabados en piedra. Pero, como apunta Moisés Fernández, gerente de Ibifor (la empresa creada por Salinera Española para la explotación de sus negocios turísticos en el parque natural y propietaria de la torre de ses Portes), "al menos las pintadas son más fáciles de eliminar".

Tras la universalidad de las pintadas, la segunda conclusión a la que hemos de llegar es que la torre de Portinatx es, sin duda, la que presenta un estado más deplorable de las doce torres del litoral de Ibiza y Formentera. La edificación está pendiente ahora de su restauración después de que, tras décadas de abandono, el Consell, ejerciendo su derecho de adquisición preferente, la haya comprado por fin a la familia Cabau.

Torre de ses Portes / CAT

La Torre de ses Portes, por su parte, ya está recibiendo los primeros auxilios después de que un tramo de su mampostería —abombada durante años— se desprendiera tras las intensas lluvias de finales de 2025. Las ménsulas, en la parte superior, también se han deteriorado visiblemente en la última década. El estado general de esta torre, que ha sufrido un asedio constante a lo largo de su historia —y no precisamente por parte de piratas berberiscos— y que no se ha librado ni de ocupaciones ni de pintadas, sólo puede calificarse de regular. Ahora, el departamento de Patrimonio del Consell de Ibiza ha concedido a Ibifor el permiso y una subvención para las obras más urgentes. Según recalca el portavoz de la empresa, la torre no tiene ningún problema «a nivel estructural», pero asegura que están valorando acometer una segunda fase de restauración en la que se repararía el interior de la fortificación, especialmente dañado por el abandono, la humedad y el mal uso que algunos han hecho de este patrimonio, cuyas paredes están ennegrecidas debido a las hogueras que se encendieron en la cámara inferior. Moisés Fernández destaca el mal estado de la escalera y explica que, precisamente debido al vandalismo, cerraron la puerta: «La soldamos y habrá que romperla para volver a entrar y poder hacer las reformas». Además, Fernández apunta algo fundamental cuando hablamos de un bien patrimonial de la isla, y es que el objetivo, tras valorar qué intervención va a necesitar esta emblemática torre que mira hacia es Freus, es volver a abrirla al público. De hecho, la ley del Patrimonio Histórico de las Illes Balears (ley 12/1998, de 21 de diciembre) establece que los propietarios de bienes declarados BIC están obligados a permitir la visita pública al menos cuatro días al mes.

Torre des Cap de Barbaria. / CAT

A pesar de todo lo apuntado hasta el momento, si hay una torre que ilustra como ninguna otra los estragos de un patrimonio vendido al sector turístico y dejado en manos de la masificación esa es la torre de Cap des Jueu, la torre des Savinar. Alzarse, imponente, frente al islote de es Vedrà tiene un alto precio. En esa torre se han celebrado fiestas no autorizadas con pinchadiscos incluidos, en 2002 un joven se quemó a lo bonzo en un ritual, se han instalado tiendas de campaña para dormir en el tejado y las paredes del interior están llenas de pintadas. La puerta está cerrada con una reja y, detrás de ella, se observa una vieja puerta de madera repleta de corazones dibujados con pintura roja. Y más nombres de personas con trastornos narcisistas. La puerta está cerrada, pero muchos visitantes no dudan en entrar por una pequeña ventana lateral —que tal vez fuera antaño algún tipo de aspillera— de la que se han retirado algunas piedras para que el acceso sea más fácil. De hecho, cuando nos acercamos a la torre en el transcurso de la revisión del patrimonio que pretende ser este reportaje, tres chicos salían por ese ventanuco, bajo el cuál alguien instaló algún día varias rocas a modo de escalones. Una de las rocas frente al monumento también está pintada.

Detalle de la torre den valls. / CAT

«Nunca ha recibido mucha atención por parte de la administracion», lamenta Neus Ribas, de Can Guimó, propietaria de esta torre. Ribas destaca que, en contra de la voluntad de los propietarios y sin solicitar ningún tipo de permiso, tanto las instituciones como diversas empresas, han hecho uso y abuso de la torre para sus promociones turísticas, de modo que «se ha convertido en una foto recurrente de Ibiza y eso ha atraído a muchísima gente; a partir de una campaña que se llevó a cabo en Hungría y otros países, la torre se deterioró muchísimo. O después de que Mike Oldfield escogiera salir en la portada de uno de sus discos con es Vedrà de fondo». Incluso el organismo público Turespaña usó la torre sin comunicarlo a sus propietarios, de modo que estos han tenido que ver cómo, a lo largo de décadas, una promoción descontrolada —y no deseada— ha derivado en la masificación del monumento y lo ha degradado. Ahora mismo, la torre es una de las imágenes de la última campaña del hotel Pacha.

Torre de Balansat. / CAT

Hace dos años, los propietarios solicitaron permiso para restaurarla, un permiso que llegó justo antes de cerrar 2025. De este modo, la portavoz de Can Guimó señala que es probable que antes del verano pueda acometerse una primera fase de reforma que incluya eliminar pintadas. También señala que existen otra serie de desperfectos que precisarán algo más de tiempo, como reparar la rampa de acceso a la puerta o la escalera de caracol, de marés, del interior. En cualquier caso, también los propietarios de la torre de cap des Jueu se muestran dispuestos a abrir este espacio al público, aunque quieren garantías de que la Administración trabajará para asegurar y mantener su buen estado. De momento, el Govern ha instalado señalizaciones nuevas para llegar hasta la torre, dentro de un espacio natural protegido de la Red Natura 2000, y un nuevo panel junto a ella en el que se resume su historia.

Elgio de la iniciativa privada

Un caso distinto es el de la torre d’en Rovira, la de Platges de Comte. Jorge Montojo es uno de los hermanos propietarios de este patrimonio, adquirido por su abuelo. Ellos siguen usando la torre para pasar allí horas de asueto: «Cuando pasa alguien simpático, lo invito a una copa», señala.

Torre de ses Portes por la noche. / CAT

Respecto a su estado general, reconoce que parte de la fachada podría restaurarse, así como la caseta del pozo que está incluida en el conjunto, aunque no hay ningún plan previsto. «Mi padre siempre la mantenía restaurada, pero, al ser BIC, hay que pasar por mucha burocracia y los trámites ocupan mucho tiempo. Si las torres han seguido en pie ha sido gracias a la iniciativa privada», afirma.

Sobre las ménsulas, el torreón muestra una vieja reparación con cemento y, en algunos tramos del cuerpo, la erosión es muy evidente. También llama la atención una cañería rota exterior que conduciría a la casa del pozo.

Si las torres han seguido en pie ha sido gracias a la iniciativa privada

Tampoco esta fortificación y sus alrededores se han librado del vandalismo. Montojo, más allá de desperfectos ocasionales en la propia torre, destaca el mal estado en el que se encuentran las paredes de pedra seca de los lindes exteriores, desmanteladas en muchos tramos. A menudo, los turistas han usado esas piedras para construir montículos o realizar espirales en el suelo, una moda muy propia del tipo de visitantes que reciben las Pitiusas y que no sólo destruye patrimonio cuando se usa el material de los muros sino que tiene efectos perjudiciales para la fauna y la flora y erosiona el suelo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las amenazadas lagartijas pitiusas habitan en esas paredes y, desmantelarlas, significa destruir sus refugios.

La zona se ha degradado mucho debido a las fiestas multitudinarias que se han celebrado, la presencia de temporeros y turistas viviendo allí en caravanas y un circuito de motocross así que, recientemente, el acceso en coche hasta la torre se ha cerrado con una barrera para intentar evitar, al menos, la llegada de caravanas.

La torre de Portinatx, adquirida por el Consell. / CAT

Jorge Montojo cuenta que el anterior propietario de la torre d’en Rovira —antaño también llamada de la Punta de las Piedras– fue el pintor catalán Evelio Torent, apodado el Gran Califa, que residía en el torreón con su esposa durante los meses de verano, en los años 20 y 30 del siglo XX. El artista tenía la explanada llena de esculturas de roca que fueron desapareciendo. «Tenía un reloj de sol, camellos y odaliscas».

Nos vamos ahora a la torre des Molar o de Balansat, la de Sant Miquel, una torre al borde mismo de un acantilado sobre s’illa Murada. Su propietaria es la empresa Portesmeralda S.L. (que compró la finca en la que la fortificación se ubica). Juan Escandell es su portavoz y reconoce que, a esta torre, «una restauración le vendría muy bien». «Antes de la pandemia, en el 2018 o 2019, -explica- había fondos del Consell para restaurar torres y nosotros nos interesamos por esas ayudas. Presentamos un proyecto, se hizo un presupuesto con lo que hacía falta reparar para que no fuera a peor, pero hubo un malentendido, porque se nos concedió la ayuda y no daba para nada, no era lo que pensábamos y no llegamos ni a cobrarla». A pesar de ello, asegura que la intención de la empresa es conservar la torre en perfecto estado y destaca la necesidad de hacerlo «con los materiales más auténticos posibles». Reconoce, asimismo, que esta torre tiene cierto inconveniente, una garita «que no gusta a los arqueólogos» y que no es propia del monumento, sino que fue añadida en una restauración moderna. Esta torre y la d’en Valls (o de Campanitx), frente a Tagomago, fueron restauradas en 1982 por el arquitecto Luis Cervera, fallecido el año pasado.

Detalle de la Torre de sa Sal Rosa o des Carregador. / CAT

Escandell destaca el mal estado de los cordones del edificio y, sobre todo, de seis nervios de sillares de marès repartidos por el cuerpo, «que están muy picados». Asegura que los actos vandálicos tampoco han sido raros en este bien de interés cultural: «en sus constantes visitas, los clientes y organizadores de los jeeps de safari han tratado muy mal el lugar». Además de las ineludibles pintadas, Escandell explica que, en una ocasión, instalaron una puerta reforzada, cerrada con grandes candados, «y, en pocas semanas, la reventaron».

En este listado de torres y sus circunstancias destacan dos casos ejemplares por su restauración. Por un lado, la torre des Carregador de la Sal o de sa Sal Rossa, propiedad del Consell de Ibiza, que fue restaurada entre los años 2007 y 2008 y puede visitarse de julio a octubre. Ahora mismo, los restauradores han analizado su estado de conservación para proponer algunas actuaciones para su mantenimiento. Su puerta de hierro tampoco se ha librado de pintadas y, en 2024, fue el objetivo de unos gamberros que destrozaron la puerta y una ventana. Por otro lado, también se abre al público la torre des Pi des Català o de Migjorn, que fue cedida por el Estado al Consell de Formentera en 2012 y restaurada cuatro años después. En 1813, sus torreros lograron echar de la isla a una cuarentena de piratas franceses, así que es una de las pocas fortificaciones que, realmente y que sepamos, entraron en alguna escaramuza contra el enemigo.

Las restantes torres de Formentera, Punta Prima, es Cap de Barbaria, la Torre de sa Gavina y la de sa Guardiola (en s’Espalmador), son propiedad del Estado, según confirman desde el Consell de Formentera. La de sa Guardiola fue restaurada en 1993, la de Punta Prima en el año 2000 y la de sa Gavina entre 2007 y 2008. En Ibiza, la d’en Valls o de Campanitx también sigue en poder del Estado.

Historia de un proceso

La titularidad de las torres de defensa costera de las Pitiusas tiene una historia singular marcada por dos momentos clave: una transferencia con una subasta que no consta en parte alguna que llegara a celebrarse y un proceso judicial en el que el Estado intentó recuperarlas todas.

La primera parte se explica rápidamente. Cuando las torres ya no tenían ninguna función en la defensa del territorio nacional y acababa de desmantelarse el Cuerpo de Torreros, que se encargaba de ellas, el ramo de la administración de Guerra las transfirió a Hacienda. Era el 24 de junio de 1867. En ese momento las torres debían ser subastadas. De hecho, incluso se conserva la lista de precios, que Eduardo J. Posadas transcribe en el libro Torres y piratas en las islas Pitiusas. En la lista estaban también las torres de la iglesia de Sant Antoni y de Santa Eulària, pero, entre las torres costeras, el valor más elevado fue adjudicado a la torre des Carregador de la Sal (sa Sal Rossa), con un precio de mil quinientas pesetas. En el otro extremo, la torre de Campanitx estaba valorada en tan solo ciento cincuenta pesetas. En cualquier caso, y contrariamente a lo que ocurrió con las torres de Mallorca, no hay prueba alguna de que las de Ibiza y Formentera fueran subastadas. Sencillamente, y durante más de un siglo, los propietarios de las fincas en las que estas fortificaciones se ubicaban hicieron uso de ellas a su antojo.

Y así llegamos a los años 80 del siglo XX. A finales de 1981, el Estado quiere recuperar las torres y se inicia una batalla judicial que no finalizará hasta el año 2000.

La torre de sa Guardiola, en s'Espalmador. / CAT

El Estado reclamó estos bienes ante los tribunales al entender que estas fortificaciones debían ser consideradas de dominio público por haber estado destinadas a la defensa del territorio nacional ante los piratas. Varios propietarios plantaron cara invocando sus derechos de propiedad y el juzgado de primera instancia número 2 de Palma les dio la razón mediante una sentencia fechada el 7 de abril de 1999. El Estado apeló a la Audiencia Provincial, pero este órgano judicial desestimó la reclamación en diciembre de 2000. En realidad, estimó parcialmente la demanda respecto a los titulares de las torres que no se personaron para luchar por ellas pero consideró legítima la propiedad privada en el caso de la torre de ses Portes, la d’en Rovira, la de Portinatx y Cap des Jueu. En el auto de desestimación, hay un largo párrafo que vale la pena transcribir aquí porque resume lo sucedido desde los tiempos del pirata Barbarroja hasta el 2000: «Las cuatro torres de defensa objeto de esta alzada fueron construidas entre los siglos XVI y XVIII por razones de defensa de la isla contra la piratería, algunas de ellas fueron artilladas, y adscritas a la Defensa Nacional, y en las mismas trabajaban personas integradas en un Cuerpo de Torreros, que fue extinguido de modo definitivo en el año 1867. Las citadas torres dejaron de tener utilidad y en los citados años tales bienes fueron devueltos por el entonces Ministerio de la Guerra al Ministerio de Hacienda, el cual no consta efectuare ningún acto formal de recepción, ni que las incluyere en inventario alguno, ni que las subastare, quedando en un estado de total abandono por parte de la Administración, sin que conste prueba alguna de su utilización en la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, de modo que ninguna Administración Pública desde el año 1867 ha efectuado acto alguno de posesión de las mismas, y entre ellos no ha cuidado en lo más mínimo de su conservación. Entre tanto los titulares respectivos de las parcelas o terrenos en la que las cuatro torres se hallan enclavadas las han poseído a título de dueño por un período de tiempo muy superior a los treinta años, en los cuales han cuidado de la conservación de las mismas (deducido en gran parte de las fotos aportadas), acondicionado mínimamente su interior, y alguna de ellas ha sido alquilada como vivienda de verano (caso de la Torre des Jueu)».

A estas cuatro torres, hay que añadir la de sa Sal Rossa, que sí estaba incluida en la lista de las cinco que el juzgado de primera instancia de Palma había decretado que no eran del Estado y que no está muy claro por qué no se cita en el texto de desestimación de la Audiencia. Esta torre era propiedad de Fomento del Turismo Ibicenco S.A. hasta que pasó a formar parte de los bienes del Consell. Por otra parte, más misterioso es el camino que ha seguido la titularidad de la torre de Balansat (o des Molar), que la sentencia del juzgado de primera instancia número 2 de Palma declaró como patrimonio del Estado y que, sin embargo, hoy parece ser que pertenece a la empresa Portesmeralda S.L., sin que su portavoz, Juan Escandell, pueda explicar por qué el Estado figura como propietario en diversas referencias.

Volviendo a la torre de Portinatx, hay que señalar que el Consell de Ibiza la ha comprado por 700.000 euros (425.000 procedentes de la ecotasa, el Impuesto de Turismo Sostenible). Esta torre, en un estado deplorable, desmiente la máxima de que las torres se han mantenido gracias a sus propietarios. También tiene una garita de reciente construcción, como la de Balansat, y está pendiente de una gran restauración. Sin embargo, el torreón ha quedado tan devaluado y escondido con la edificación del hotel Six Senses y la carretera, las calles y aparcamientos que se han construido en el entorno que parece, únicamente, un elemento más del hotel. Los responsables de este establecimiento ya han instalado unos escalones, rodeados de vegetación de jardín, para que sus clientes disfruten del monumento. De hecho, resulta curioso que, tras tantas décadas de abandono, sea ahora cuando la principal institución de la isla haya decidido hacerse cargo del monumento y restaurarlo. Aunque las noticias sobre la inminente reforma de esta torre se suceden desde 2015.

Y aún no hemos acabado con el tema de la propiedad de las torres, dado que, con la Ley de Costas de 1988 en la mano, terrenos litorales de propiedad privada pasan a ser de dominio público marítimo-terrestre, de modo que las torres ubicadas en esos suelos podrían pasar a ser concesiones. De hecho, la ley se aplica también a las torres levantadas en acantilados, dado que la norma especifica que también pertenecen al dominio público estatal «los terrenos acantilados sensiblemente verticales que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio público marítimo terrestres, hasta su coronación». ¿Qué pasaría si se aplicara, estrictamente, la Ley de Costas?

Con todo lo expuesto, queda patente que las respuestas a las preguntas que dieron origen a este reportaje, ¿a quién pertenecen las torres y quién es el responsable de conservar este patrimonio de todo el pueblo pitiuso?, tienen muchos matices. Y cada torre tiene su propia historia.

Es más, incluso el número de torres que existen en las Pitiusas no tiene una respuesta meridianamente clara, ya que, si bien suele aludirse a doce torres atalaya, este número olvida el torreón que existe en s’Espardell; los restos, en realidad, aunque fue una fortificación importante para completar, con sa Guardiola y ses Portes, la defensa de es Freus. Estaba situada mirando al oeste y lo cierto es que, al menos, sí es citada en la sentencia del juzgado de primera instancia del juzgado número 2 de Palma, en la que se señala que esta torre —hoy una ruina– es propiedad del Estado. Trece torres y trece historias.