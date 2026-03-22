Imaginario de Ibiza: la contradicción de promocionar sal en ses Salines

La publicidad es el arte de convencer a gente para que gaste el dinero que no tiene en cosas que no necesita Will Rogers

Vaya por delante que, aunque no lo conozco personalmente, siento gran admiración por el fundador de Sal de Ibiza, Daniel C. Witte. Fue capaz de coger un producto extraordinariamente barato, del que podían adquirirse sacos por unas pesetas, lo presentó con un precioso y lujoso envase cerámico de color turquesa, que recuerda a los fondos de las calas isleñas, lo llenó con tan sólo 150 gramos de mineral y lo puso a la venta aplicándole un margen que rondaría el 5.000 por 100, tirando por lo bajo.

Hoy, el botecito de «sal marina recolectada a mano» –algo que habría que corroborar porque yo siempre he visto que en las salinas el mineral se extrae con maquinaria pesada–, se vende por Internet a casi 17 euros e incluso más caro en multitud de comercios. Constituye, sin duda, un caso de éxito que podría definirse como uno de los ejemplos más cercanos a vender aire que existen en el mundo.

Cuando viajas, te encuentras sus envases de sal ibicenca y los de sus diversos imitadores distribuidos por los cinco continentes. Ya han pasado décadas desde que se inició su comercialización y se ha perdido el efecto sorpresa. Pero antaño, cuando aterrizabas en cualquier ciudad y encontrabas botes de 'Sal de Ibiza' en la tienda gourmet de un gran centro comercial hasta hacía ilusión. Chapó al creador del invento, que ya es un icono de cómo el marketing aplicado con inteligencia puede transformar un producto básico y extraordinariamente abundante en algo casi tan valioso como el oro.

Sin embargo, hay añadir que, por atractiva que resulte la tonalidad turquesa, bonito el logotipo soleado y estilizada la tipografía, resulta inaudito que al promotor de este invento la empresa salinera le haya permitido transformar, desde hace ya muchos años, una caseta en mitad de los estanques en un anuncio de su marca. Y lo mismo cabe aplicar a la gerencia del Parque Natural de ses Salines, que supuestamente debería velar por la conservación inmaculada de un territorio protegido que se explota desde tiempos fenicios.

Bajo mi punto de vista, viene a ser lo mismo que si se instalara un rótulo luminoso de una marca de refrescos en la torre de la Catedral o se ilustrara el Portal de ses Taules con el logotipo del patrocinador de un evento deportivo que transcurra por el interior de las murallas; algo, por cierto, que ya ha sucedido, aunque dicho monumento incluso esté catalogado como Patrimonio de la Humanidad.

La admiración hacia una marca y el éxito que proyecta no debe ser excusa para autorizar o no actuar frente a la instalación de publicidad en entornos que cuentan con el máximo grado de protección natural y patrimonial. Sin embargo, dicho anuncio ha pasado completamente desapercibido entre la sociedad isleña, lo que no deja de sorprender. Tal vez, un atropello más, en una isla cuyo paisaje es sistemáticamente fagocitado por una interminable sucesión de vallas y anuncios por todas partes, desde el aeropuerto, a las carreteras, pasando por los comercios y las calles, acaba siendo invisible. Un grano de arena más en este desierto publicitario que, en esencia, proyecta la sensación de que en Ibiza, todo, absolutamente todo, se compra y se vende.