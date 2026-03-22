Memoria de la isla: ejercicios ignacianos en el Convento de Santo Domingo en Ibiza

Más que cuestión de coco y codos, para aprobar la Religión bastaba engatusar a don Vicente Bufí, nuestro buen profesor. Las 'marías', cabe decirlo, nos daban un respiro en la maraña de ecuaciones y declinaciones de latín. Para ganarnos a don Vicente convenía madrugar y asistir, antes de las clases, a la misa diaria del Convento. Y si éramos monaguillos, el sobresaliente estaba asegurado, pero eso era cosa para los 'pelotas' y entre nosotros estaba mal visto. El verdadero examen de Religión no lo teníamos en junio, lo pasábamos en los 'Ejercicios Espirituales' del Convento que nos impartían en los marzos y abriles cuaresmales. Durante cinco días, teníamos unas devotas vacaciones que eran muy de agradecer.

En la penumbra de Santo Domingo, la iglesia más iglesia de todas las iglesias por las lápidas sepulcrales con gastados relieves de latinajos y calaveras, el tremebundo Santo Cristo del Cementerio y un cielo desvaído pintado al fresco en el techo, teníamos nuestros 'Ejercicios Espirituales' que seguían las jesuíticas y estrictas pautas de San Ignacio de Loyola. Los chicos nos sentábamos en los bancos de la derecha y, pasillo mediante, las chicas en los bancos de la izquierda. Los peques en los bancos delanteros y los mayores en la retaguardia, craso error porque en los últimos bancos la fiscalización era menor. Los sermones los daba un fraile o capellán forastero, siempre personaje de buena voz, talante distante, rostro severo y muy sobrado de palabras. Sonaba el campanil de la sacristía, -no se oía ni una mosca porque esperábamos lo peor- y salía con roquete, estola violada y un misal bajo el brazo, el cura o fraile que, tras genuflexión frente al altar, subía al púlpito que quedaba a la derecha, mala suerte porque era el lado de los chicos.

Siempre he creído que la bóveda de cañón del Convento es una estupenda caja de resonancia, porque cuando el cura nos convocaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu tu Santo, todavía sin la vehemencia que después utilizaba, su voz ya era tronante, como si utilizara altavoz. Así empezaba un rosario apabullante de sermones que soportábamos bajo la vigilancia cuartelaría del profesor de turno que, desde el pasillo central, cuidaba de que nuestra compostura fuera la debida. Sabíamos por experiencia que en el bolsillo llevaba un cuadernillo para, si venia al caso, anotar el desmán y al infractor. La verdad es que, a los pocos minutos de arrancar la perorata de los novísimos –Muerte, Juicio, Infierno y Gloria-, perdíamos el hilo y paseábamos los ojos por los retablos, las capillas, los santos de escayola, las trompetas de un viejo órgano amarillo y los pasos del Vía Crucis que iluminaban unas desangeladas bombillas de mortecina luz amarilla. Nosotros nos apretujábamos porque hacía frío y, por distraernos, nos fastidiábamos a codazos. El cura era un mago en la predicación y sabía despabilarnos, tan pronto nos susurraba con voz sibilante y seductora, como nos sacudía la modorra con un vozarrón enloquecido, admonitorio, enfático y amenazante. La vida, decía, es un desierto, un tránsito, un valle de lágrimas, una noche en una mala posada. Y nosotros éramos el garbanzo negro, la oveja extraviada, el hijo pródigo que, vapuleado, regresa arrepentido.

El pecado mortal

El centro de todos los sermones era el pecado mortal, sobre todo el de la carne, siempre a vueltas con la urgente y necesaria confesión, no fuera que… Recuerdo bien que el predicador nos aconsejaba que leyéramos 'La vida de San Francisco de Sales' que, por supuesto, no leyó nadie. Años después, localicé la obrita en una librería de viejo de la calle Canuda, en Barcelona, y me divirtió repasar sus consejos que casaban bien con aquellos sermones. Hete aquí algún ejemplo: «Considera cuán incierto es el día de tu muerte. ¿Será en invierno, será en verano? ¿Será de sopetón, porque te falla el corazón o en accidente? ¿Tendrás tiempo para confesarte? No lo sabéis, nadie lo sabe. Sabemos, eso sí, que de la Parca no se escapa nadie». ¡Recapacitad y arrepentíos!, nos gritaba cuando nos hablaba del Infierno: «Si la llamita de una vela en la palma de la mano nos parece insufrible, ¿qué espantoso no será el tormento eterno?».

Lo más entretenido que recuerdo son las historias que nos explicaba, supongo que para animarnos a la santidad, sobre vidas de santos que tenían por gran alegría morir abrasados, crucificados y desollados en la irreductible defensa de su virginidad, caso de Cátulo, Eucario, Sinesio, Acisclo, Evodio, Teotimo, Nicostrato, Eudoxia, Hilaria, Críspulo, Exuperio, Ludivina, Urbicio y Minolao. La verdad es que aquellos nombres nos tranquilizaban, porque nos parecía que se los sacaba de la manga, que se los inventaba. ¿Cómo íbamos a seguir los pasos, pongo por caso, de Gaudencio, Porfirio y Veremundo? ¡Aquello era un cuento chino!