La mirada de Joan Costa | El flamenco contorsionista

Un juvenil de flamenco se alimenta en uno de los estanques del Parque Natural de ses Salines. Aunque no tienen la fama de las jirafas, el cuello de los flamencos es realmente digno de estudio. Además de ser muy largo, tiene una enorme flexibilidad que les permite doblarlo de formas inverosímiles para conseguir capturar su alimento. 4/Diciembre/2013 Islas Baleares. Ibiza.

El pez aburrido / Joan Costa

El pez aburrido

Un serránido abre la boca ante la cámara en Xarraca. Ver bostezar a los peces es un comportamiento bastante habitual. Lo hacen principalmente para limpiar sus branquias de parásitos o residuos, estirar la mandíbula tras comer, o como respuesta al estrés. Lo realmente complicado es poder captar ese momento con nuestra cámara. 10/Agosto/2014 Islas Baleares. Ibiza.

El espirógrafo blanco / Joan Costa

El espirógrafo blanco

Penacho branquial de un espirógrafo posado en una antigua red de pesca en Portinatx. Aunque la mayoría de los espirógrafos que observamos forman espirales con sus branquias de diferentes colores, también encontramos algunos ejemplares cuyas branquias son blancas y se despliegan en línea recta. Se trata de una especie mucho menos común, y por lo tanto, mucho más difícil de observar. 17/Junio/2023 Islas Baleares. Ibiza.

Andador tradicional / Joan Costa

Andador tradicional

Una mujer mayor sale de su casa en Can Rafalet en Sant Mateu. Hoy en día es muy frecuente ver a personas mayores andando apoyadas en su andador. Per antiguamente no existían estos aparatos, por lo que los mayores recurrían a métodos más tradicionales como el uso de un par de varas de madera para apoyarse en el suelo tal y como puede verse en la imagen. 6/Junio/2010. Islas Baleares. Ibiza.

Paisaje no idílico / Joan Costa

Paisaje no idílico

Embarcaciones de recreo abandonadas en Puig d’en Valls. Si quisiéramos explicar a un oyente esta fotografía diciendo que está tomada en Ibiza y que aparecen en primer plano un par de yates y unas palmeras de fondo, probablemente se imaginaría una imagen idílica. Nada más lejos de la realidad, pues refleja el abandono que desgraciadamente encontramos en muchos rincones de nuestra isla. 15/Febrero/2026 Islas Baleares. Ibiza.