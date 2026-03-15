Imaginario de Ibiza: Si el Coloso de Rodas hubiese sido pitiuso

La arquitectura es el testigo insobornable de la historia Octavio Paz

Se dice que en el mundo antiguo existieron siete maravillas de las que sólo una sigue en pie: la gran pirámide de Guiza, en Egipto. Las demás, entre ellas los jardines colgantes de Babilonia, la estatua de Zeus en Olimpia o el Faro de Alejandría, han desaparecido. También la que, a mí, por su grandiosidad, más me ha atraído siempre: el Coloso de Rodas, un gigante metálico que debía de cortar el aliento a todo aquel que lo contemplaba por primera vez y accedía a los andenes de la isla griega navegando bajo sus extremidades. Eso, si es que realmente fue instalado en la bocana del puerto o, por el contrario, se situó en otra elevación cercana, pues los historiadores aún no se ponen de acuerdo.

El Coloso, en todo caso, fue la escultura que más cerca estuvo de rozar el cielo en el transcurso de las civilizaciones pasadas. Representaba a Helios, el dios sol, y la erigió el escultor Cares de Lindos, en torno al año 280 antes de Cristo. Para sostenerla empleó una estructura de barras de hierro, sobre la que se fijaron placas de latón, cobre y bronce conformando la piel. Rodas había sido asediada en el 305 a.C. por Demetrio Poliorcetes, futuro Rey de Macedonia, que tuvo que huir precipitadamente cuando Ptolomeo I acudió en ayuda de sus aliados, dejando atrás las torres de asedio y demás armamento. Se dice que con los metales contenidos por dichos artilugios fue construido el titán heleno.

La estatua medía más de treinta metros de alto, que es un tamaño parecido al de la Estatua de la Libertad, en Nueva York, y se apoyaba sobre sendos pedestales de mármol blanco de unos 18 metros de altura, así que el fulgor que proyectaba hacia el Mediterráneo tenía que sobrecoger a los navegantes. Lamentablemente, un terremoto la derrumbó en el 226 a.C. y ya no volvió a ser reconstruida.

De niño, cuando en la televisión emitían algún documental en blanco y negro sobre las siete maravillas del mundo o aparecía una ilustración en los libros de historia, pensaba que el Coloso tendría que haber custodiado el paso de es Freus, entre Ibiza y Formentera, con un pie en s’Illa des Penjats y otro en s’Illa des Porcs, justo donde ahora se hallan los faros. Tal vez porque este choque de corrientes, por mucho que los pitiusos nos hayamos acostumbrado a él, contiene un paisaje tan insólito y enigmático como el de los confines griegos, y además rezuma historia y leyenda en cada escollo y cada fondeadero de la hilera de islotes que lo flanquean.

En la imagen, tomada desde sa Punta de ses Portes, a tan sólo unos metros de la torre, se avistan con nitidez ambas luminarias. En primer plano, la del islote des Penjats, con los escollos d’en Caragoler superpuestos, que se levanta por encima de la vivienda de los fareros. Se terminó de construir en 1855, con el espejo situado 27 metros sobre el nivel del mar. Y más alejada, la d’en Pou, apodada con el apellido del ingeniero que la proyectó sobre s’Illa des Porcs. Comenzó a centellear en 1864, para complementar a la primera, que enseguida resultó insuficiente para asegurar que no se produjeran naufragios. El hogar de los funcionarios que la mantenían, alejado una veintena de metros, cuenta con un túnel subterráneo para acceder a la torre cuando el temporal pasaba por encima del islote.

Sin duda, es la puerta natural más subyugante de cuantas aguardan en el paso entre las Pitiusas, aunque no disponga de un coloso que la enfatize.