La mirada de Joan Costa: Una isla de artistas

La artista brasileña Cristiane da Silva pinta un óleo del Puig de Missa en Santa Eulària. Ibiza ha sido tradicionalmente un polo de atracción de artistas. Desde la década de los años 50 del siglo pasado, multitud de pintores, escultores, fotógrafos y arquitectos se han sentido atraídos por el paisaje, la cultura y la gente de nuestra isla. Un fenómeno que sigue ocurriendo en la actualidad. 15/Febrero/2026 Islas Baleares. Ibiza.

El bosque submarino

Una anémona posando sobre una hoja de posidonia en Sant MIquel. Las praderas de posidonia son auténticos bosques submarinos repletos de vida. Entre sus hojas encontramos multitud de especies de peces, opistobranquios, moluscos o crustáceos, entre otros. Algunos organismos son propios de este hábitat, como la anémona de la imagen, aunque no suelen encontrarse ejemplares tan grandes como este. 13/Agosto/2024 Islas Baleares. Ibiza.

Orugas en procesión

Procesionaria del pino arrastrándose en el suelo en la zona de Cap Martinet. La procesionaria del pino abunda en los bosques de la isla y es el insecto defoliador más importante de nuestros pinares. Sus pelos urticantes también pueden ser peligrosos para otros animales como los perros e incluso las personas pueden sufrir procesos alérgicos si entran en contacto con ellos.15/Febrero/2025 Islas Baleares. Ibiza.

La Cueva del Ángel

Una buceadora nadan do en el interior de la Cueva del Ángel en Santa Agnès. El paisaje submarino de las Pitiusas está jalonado por multitud de cuevas y cavernas. Algunas son de tal magnitud que acaban gozando de nombre propio. Un ejemplo de ello es la Cueva del Ángel en Santa Agnès, llamada así porque fue descubierta en 1990 por el buceador Ángel Albero. 13/Septiembre/2016 Islas Baleares. Ibiza.

El valor del lugar

Piscina de una casa en Dalt Vila. El secreto de esta fotografía está en revelar un elemento extraño como una piscina en un lugar como Dalt Vila. Al incluir en la escena el edificio del antiguo hospital, el espectador logra reconocer inmediatamente el lugar, lo que incrementa el valor de la imagen. Fotografía publicada en el libro ‘Casas singulares de Ibiza y Formentera’, publicado por Balàfia Postals en 2025. 3/Agosto/2021 Islas Baleares. Ibiza.