Coses Nostres: La humilde mariposa del año 2026

La conservación de los ecosistemas necesita que se dé visibilidad a aquellas especies menos famosas, aquellas que pasan más desapercibidas, las que no son tan espléndidas como otras de su grupo y que tal vez son tan comunes que ya no llaman la atención. Más allá de las especies bandera y los endemismos, es necesario —hoy más que nunca— que la divulgación sea capaz de ampliar su campo de acción hacia la diversidad y las conexiones de la naturaleza y hacia especies que pueden estar desapareciendo en silencio. Y, por ello, resulta alentador que una votación popular, impulsada por Zerynthia, haya elegido a la discreta mariposa ondulada como la Mariposa del año 2026. Zerynthia es la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio y este año se cumple una década del inicio de este proyecto, que, cada enero, escoge un lepidóptero para centrar en él las campañas de divulgación y sensibilización ambiental de los meses siguientes.

La mariposa ondulada o de los muros —papallona del gram en las islas— puede verse prácticamente durante todos los meses, excepto los más fríos, aunque el periodo de mayor presencia, por su ciclo biológico, es de abril a octubre, según la guía de las mariposas de Balears editada por el Govern balear en 2020 con la información de Biodibal (UIB), donde se señala que tiene dos o tres generaciones al año (o durante la temporada).

Puede verse en los campos pitiusos, senderos forestales, caminos y también en parques urbanos y jardines, pero las intensas épocas de sequía y los pesticidas que usa la agricultura reducen su abundancia. Asimismo, estas mariposas —como una gran diversidad de insectos— dependen en buena medida de los herbazales de medianas, cunetas, jardines y bordes de caminos, que las instituciones de las islas siguen eliminando, contra la tendencia mundial, porque consideran aún que las hierbas afean el paisaje y son sinónimo de espacios descuidados, cuando, en realidad, cumplen importantes funciones ecológicas. Esos pequeños espacios se convierten en oasis y corredores de biodiversidad para los insectos en un momento en el que la construcción de urbanizaciones sigue eliminando campos y bosques.

Este lepidóptero debe su nombre científico, Pararge aegeria, a la ninfa de la mitología romana Egeria, que habitaba en un manantial de Roma. Tiene una distribución muy amplia y puede encontrarse en buena parte de Europa, norte de África y la zona mediterránea. En Ibiza, es muy fácil encontrarla en los campos de gramíneas de ses Feixes, por ejemplo, probablemente porque allí encuentran las plantas nutricias adecuadas de las que se alimentarán sus larvas, unas orugas verdes de líneas amarillas; que la llamemos papallona del gram (que es una gramínea) no es causalidad. Es una mariposa de vuelos cortos y rápidos que se posa constantemente, así que también suele ser sencillo fotografiarla. Su envergadura alar es de unos cuatro centímetros y se posa tanto con las alas desplegadas como plegadas; es frecuente que cierre las alas al posarse, pero, con un poco de paciencia, podréis observar como las abre y cierra lentamente

Tal vez sea una mariposa común, sin el espectacular colorido y presencia que pueden tener otras, pero lo cierto es que su singular patrón leonado de tonos pardos y la distribución de sus ocelos negros con puntos blancos la dotan de una hermosura exquisita; sólo hay que saber mirar. Los machos tienen este patrón más marcado y oscuro, mientras que las hembras, algo más grandes, son de tonalidad más clara. Elegirla a ella como mariposa del año 2026 es una gran ocasión para entender, a través de sus ojos, los urgentes desafíos a los que se enfrentan los insectos. No hay que dar por hecho que siempre van a estar aquí.