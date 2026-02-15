La mirada de Joan Costa: El faro encerrado

Faro de ses Coves Blanques en Sant Antoni. La función de los faros es la de avisar de la presencia de la costa a los buques durante la noche. Aunque habría que decir que era, pues hoy en día han dejado de ser necesarios gracias a la tecnología que permite a las embarcaciones saber en cada momento donde se encuentran. Un ejemplo de esa falta de utilidad lo tenemos en el faro de ses Coves Blanques en Sant Antoni, reconvertido en sala de cultura. Con el tiempo ha quedado encerrado entre edificios que impiden que pudiera ser visto desde alta mar. 23/Enero/2026 Islas Baleares. Ibiza.

El alma humana / Joan Costa

Retrato de Joan Torres, molinero del Pilar de la Mola en Formentera. La disciplina del retrato es una de las favoritas de los fotógrafos pero también una de las más complejas. Es necesario que se establezca una conexión entre el retratista y el retratado para que el resultado final sea realmente satisfactorio. 20/Septiembre/2005 Islas Baleares. Formentera.

Creatividad con la luz / Joan Costa

Caballito de mar fotografiado a contraluz en el Port de Sant Miquel. Una de las formas más sencillas de cambiar una fotografía, es cambiar la luz. Cuando trabajamos con luz artificial, como en el caso de la fotografía submarina nocturna, simplemente modificando la posición de la fuente de luz conseguimos una imagen completamente distinta. Al iluminar desde detrás a este caballito de mar conseguimos destacar su perfil, y al ser un organismo traslúcido, también observarmos detalles de su cuerpo. 3/Septiembre/2021 Islas Baleares. Ibiza.

El mapa de la estrella de mar / Joan Costa

Detalle de la superficie granular de una estrella de mar fotografiada en el islote de es Vedranell. A veces hay que acercarse mucho al sujeto para observar bien su estructura. Las estrellas de mar nos atraen principalmente por su brillante color rojo, pero vistos a través de un objetivo macro encontramos también detalles muy interesantes en su superficie. 8/Octubre/2016 Islas Baleares. Ibiza.

El hogar del ‘llaüt’ / Joan Costa

Casetas varadero en sa Caleta. La función de estas pequeñas construcciones de piedra y madera que salpican las costas de nuestra isla es la de dar cobijo a las embarcaciones tradicionales de los pescadores. Muchas de ellas han perdido esa función original y son utilizadas como espacio de ocio. Las que están en el puerto de sa Caleta gozan de especial protección al haber sido declaradas Bien de Interés Cultural, BIC. 1/Julio/2022 Islas Baleares. Ibiza.