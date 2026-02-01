La mirada de Joan Costa | El lenguaje artístico

Bloques de hormigón junto al faro de es Botafoc. A diferencia de la fotografía documental, la fotografía artística intenta expresar un mensaje. Lo bello del arte es que el mensaje no siempre es evidente sino que puede ser ambiguo. Así en esta imagen, algunos pueden interpretar que el hormigón está a punto de sepultar al faro de Botafoc, mientras otros verán la luz que emite este como un símbolo para la esperanza. 17/Junio/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Banco de moixó fotografiado en el Port de Sant Miquel. / Joan Costa

La fuerza del grupo

Banco de moixó fotografiado en el Port de Sant Miquel. Muchos animales pequeños como las aves o los peces buscan agruparse para ganar fortaleza. Permaneciendo unidos consiguen hacer frente de forma más eficiente a sus posibles depredadores. Aunque lo llamativo y espectacular son los ejemplares grandes, en realidad la mayor parte de la biomasa marina de los océanos está formada por los peces más diminutos. 9/Mayo/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Una sepia es fotografiada durante una inmersión nocturna en el Port de Sant Miquel. / Joan Costa

La atracción de la luz

Una sepia es fotografiada durante una inmersión nocturna en el Port de Sant Miquel. En un mundo tan oscuro como es el de los fondos marinos, un punto de luz resulta especialmente llamativo. Y si bien muchos organismos se asustan y se alejan de él, hay otros por el contrario que se sienten atraídos. El haz de mi foco submarino atrajo no solo a esta sepia sino también a todo un enjambre de minúsculo zooplancton. 4/Julio/2022 Islas Baleares. Ibiza.

Baile popular en sa Fontassa en Santa Gertrudis. / Joan Costa

Efecto pictórico

Baile popular en sa Fontassa en Santa Gertrudis. Cuando apareció la fotografía a finales del siglo XIX la pintura inició un proceso de alejamiento del realismo para poder diferenciarse de esa nueva tecnología. Curiosamente, uno de los movimientos vanguardistas de la fotografía intenta reproducir técnicas propias de la pintura como el impresionismo o el surrealismo. Para ello se busca crear una imagen poco realista usando el desenfoque o el movimiento. 3/Diciembre/2023 Islas Baleares. Ibiza.

Escalera en la casa Can Albert en la Marina. / Joan Costa

Arquitectura

Escalera en la casa Can Albert en la Marina. Esta imagen ha sido utilizada para la portada del libro ‘Casas singulares de Ibiza y Formentera’ editado por Balàfia Postals en 2025. La fotografía es muy apropiada para ello ya que no resulta especialmente descriptiva, sino que resume en la luz, las líneas y la forma la esencia de lo que es el arte de la arquitectura. 7/Julio/2021 Islas Baleares. Ibiza.