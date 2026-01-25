El riesgo de la bondad

¿Qué escribir cuando estás convencido de que cualquier cosa que puedas llegar a expresar no tendrá la más mínima trascendencia, ya que consideras que tu propia existencia no la tiene? ¿Por qué motivo dedicas tiempo y esfuerzo para encontrar la manera de comunicarte con las palabras más adecuadas? Quizá sea porque lo trascendente es la comunicación en sí misma. La escritura garantiza la atenta escucha del lector voluntario. La página en blanco representa el reto a superar.

Percibo que se desvanece la esperanza del triunfo de la convivencia entre la armonía y la disonancia, entre el orden y el caos, o sencillamente entre lo que es diferente, sin tener que llegar a los extremos. Es evidente que una parte de la humanidad sigue empeñada en eliminar lo que difiera de su propia visión y percepción de la realidad, para asegurar su hegemonía, defender una ideología, un sistema, o intereses propios. Siguiendo esa línea se desestima por completo la empatía, se crea una coraza contra la compasión para blindarse ante la debilidad de la sensibilidad, de cualquier cosa que pueda poner en riesgo la consecución de la dominación. Resulta irritante ser testigo del triunfo de la arrogancia, de la soberbia, de la prepotencia, y de la incapacidad de la humildad para ponerles límites. Parece que el poder elimina el respeto por aquello que es identificado como más débil; lo amenaza, amedrenta e intenta humillarlo para someterlo a sus criterios. La visión utópica se resiste a claudicar ante la opresión, y continúa reivindicando los valores que anhela se consoliden por el bien de la humanidad. La condición humana representa un jarro de agua fría sobre esa cálida visión utópica, un baño helado de realismo. Sin embargo todavía se escuchan voces que proclaman que la resistencia sigue siendo el camino, encontrar la motivación en el frío para perseguir la utopía, para no rendirse ante la triste evidencia.

La certeza debe ser algo escurridizo, que nos obligue a buscar constantemente y dudar de nuestra visión para aumentar la percepción y considerar infinitas opciones. El camino deseado no es la confrontación y la lucha, sino el del diálogo y el consenso. Ante los abusos debería haber respuestas contundentes, posturas alineadas, fuerza colectiva. No se trata de perder privilegios, sino de compartirlos hasta que dejen de serlo, para garantizar una existencia digna. Por el contrario reinan la desconfianza, la manipulación y la conspiración como herramientas para alcanzar objetivos. El poder no debe desembocar en abuso, para ello debería ser compartido hasta eliminar ese riesgo. La motivación en política tiende a alejarse de la defensa del interés general, del servicio a la comunidad, para sucumbir a intereses concretos y partidistas, de pequeños círculos. La concentración de poder desemboca en el error de creer estar en posesión de la verdad absoluta. En la actualidad la dialéctica resulta pobre, poco constructiva, agresiva y basada en la descalificación. Nuestro tiempo no es mejor ni peor que otros anteriores en la historia de la humanidad; pero inquieta que —a pesar de lo vivido— el bagaje a día de hoy todavía resulte insuficiente para no repetir patrones que debían haber sido superados. Parecemos condenados a sufrir de manera eterna las consecuencias de la desmemoria sobre comportamientos egocéntricos, el fanatismo y la iluminación.

La bondad puede no ser ingenua, pero cada día que pasa parece ser más arriesgada.

Nos seguimos alejando de la naturaleza. El antropocentrismo se envalentona y desestima considerar su efecto negativo, es más, lo niega y lo achaca a posturas paranoicas con desprecio. Seguimos enfrascados en argumentos económicos que pretenden justificar, en pro del crecimiento y un supuesto progreso, la falta de conciencia social y medioambiental. La supervivencia está ligada al éxito económico, que se impone a otros valores. Se ponen límites a la creatividad, al arte y la cultura, se fomenta el miedo a lo diferente y se acuñan términos despectivos para ridiculizar la defensa del respeto a la diversidad. Escucho alabanzas a regímenes dictatoriales, y el intento de relativizar el recorte de las libertades amparado por afinidades ideológicas y defensa de privilegios. La moralidad resulta inquisidora, y los valores encomiables —que no son patrimonio de ninguna corriente ideológica o religión— brillan por su ausencia. El totalitarismo —disfrazado de democracia o sin careta— se practica y muestra con descaro sus intenciones imperialistas y el empeño colonizador.

Y mientras todo esto ocurre, la búsqueda de la felicidad, el ejercicio de la libertad, el amor y la amistad configuran el oasis donde buscar cobijo para mantener el deseo de estar vivo. Los ideales se han revelado espejismos, y el nivel de implicación en su defensa está ligado al de la decepción por la ilusión no alcanzada, por el carácter irrelevante del compromiso y el sacrificio.