Coses Nostres: El tomillo sin olor capaz de atraer a las abejas
La ‘frígola borda’ llena de pequeñas flores rosadas acantilados y campos de Ibiza y Formentera en los meses más fríos del invierno
Aunque también puede encontrarse en el norte de África, en algunos puntos de Granada, Almería, Sicilia y la zona levantina, y está citada en Mallorca (su presencia actual en esta isla no está confirmada), parece que no hay lugar en el mundo en el que la frígola borda prospere como en Ibiza y Formentera. De hecho, esta planta omnipresente no parece tener un nombre preciso en castellano y, sólo si revisas en profundidad toda la información disponible sobre la especie, encuentras alguna referencia al nombre popular de tomillo balear.
Una de las particularidades de esta planta es que su época de floración se prolonga durante todo el invierno, lo cual es especialmente conveniente para los insectos que están activos durante los meses más fríos y, además, con sus pequeñas pero abundantes florecillas rosadas, aporta un toque de color a campos y pedregales antes de que otras especies se adueñen del paisaje. En pleno mes de enero, los acantilados y los roquedales de la Mola, es Cap de Barbaria o es Amunts están repletos de los cojines que conforman estos arbustos de baja estatura. La frígola borda es capaz de crecer en la poca tierra que pueda depositarse en los agujeros de las rocas calcáreas y de surgir entre las grietas. Cuando sus ramas quedan despejadas de sus pequeñas y abigarradas hojas verdes (de apenas cinco milímetros), puede observarse que esta planta forma troncos leñosos que se retuercen como los de las sabinas. Toda su estructura revela a una planta propia de un hábitat extremo.
La segunda particularidad reseñable implica también a los insectos. Suele señalarse que el olor de las flores es el factor clave para atraer a polinizadores como abejas o mariposas. La lavanda, la auténtica frígola, la salvia o la caléndula usan su aroma como estrategia. Sin embargo, la frígola borda no tiene olor. De hecho, ya lo indica así su nombre científico: Micromeria inodora (o Thymus inodorus).
El Herbari virtual del Mediterrani Occidental la describe como una «planta leñosa que se desarrolla en forma de matas redondeadas. Las hojas son muy numerosas, revolutas [que se encorvan en los bordes], estrechamente lanceoladas y dispuestas en fascículos axilares. Toda la planta forma una gran cantidad de flores de color rosa intenso dispuestas en la parte terminal de las ramas y que le confieren, cuando está florida, un aspecto espectacular».
25 años del 'herbari virtual'
El Herbari virtual del Mediterrani Occidental es un proyecto de divulgación botánica creada por la Universitat de les Illes Balears del que se acaban de cumplir 25 años. Y es una plataforma consultada con cierta frecuencia para escribir esta sección. Su impulsor y director, el botánico Joan Rita, explicaba en el programa Nautilus, de IB3 ràdio, que usaron el nombre de herbario porque «las imágenes de las plantas no sólo son fotografías sino que se escanean la planta en fresco con un fondo neutro, y poniendo las piezas que eran más importantes para identificar las especies. Una imagen muy similar a la que se tiene en un herbario físico». Actualmente, el herbario, una fantástica herramienta para conocer la rica diversidad botánica de Balears, Catalunya y València, recoge más de 2.300 especies.
