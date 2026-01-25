Coses Nostres: El tomillo sin olor capaz de atraer a las abejas

Aunque también puede encontrarse en el norte de África, en algunos puntos de Granada, Almería, Sicilia y la zona levantina, y está citada en Mallorca (su presencia actual en esta isla no está confirmada), parece que no hay lugar en el mundo en el que la frígola borda prospere como en Ibiza y Formentera. De hecho, esta planta omnipresente no parece tener un nombre preciso en castellano y, sólo si revisas en profundidad toda la información disponible sobre la especie, encuentras alguna referencia al nombre popular de tomillo balear.

Una de las particularidades de esta planta es que su época de floración se prolonga durante todo el invierno, lo cual es especialmente conveniente para los insectos que están activos durante los meses más fríos y, además, con sus pequeñas pero abundantes florecillas rosadas, aporta un toque de color a campos y pedregales antes de que otras especies se adueñen del paisaje. En pleno mes de enero, los acantilados y los roquedales de la Mola, es Cap de Barbaria o es Amunts están repletos de los cojines que conforman estos arbustos de baja estatura. La frígola borda es capaz de crecer en la poca tierra que pueda depositarse en los agujeros de las rocas calcáreas y de surgir entre las grietas. Cuando sus ramas quedan despejadas de sus pequeñas y abigarradas hojas verdes (de apenas cinco milímetros), puede observarse que esta planta forma troncos leñosos que se retuercen como los de las sabinas. Toda su estructura revela a una planta propia de un hábitat extremo.

La segunda particularidad reseñable implica también a los insectos. Suele señalarse que el olor de las flores es el factor clave para atraer a polinizadores como abejas o mariposas. La lavanda, la auténtica frígola, la salvia o la caléndula usan su aroma como estrategia. Sin embargo, la frígola borda no tiene olor. De hecho, ya lo indica así su nombre científico: Micromeria inodora (o Thymus inodorus).

El Herbari virtual del Mediterrani Occidental la describe como una «planta leñosa que se desarrolla en forma de matas redondeadas. Las hojas son muy numerosas, revolutas [que se encorvan en los bordes], estrechamente lanceoladas y dispuestas en fascículos axilares. Toda la planta forma una gran cantidad de flores de color rosa intenso dispuestas en la parte terminal de las ramas y que le confieren, cuando está florida, un aspecto espectacular».