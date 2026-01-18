Dominical
La mirada de Joan Costa | El pez de los ojos protuberantes
Selección de imágenes de Ibiza y Formentera tomadas por el fotógrafo ibicenco
Retrato de un tapaculos en el Port de Sant Miquel. Este pez muy común en nuestras aguas es a menudo confundido con un rodaballo debido a su enorme parecido. Sus principales características son su cuerpo plano y sus protuberantes ojos que, como en la mayoría de los peces, están disociados, lo que les permite tener una visión de casi 360 grados. 11/Julio/2025. Islas Baleares. Ibiza.
El dragón de la suerte
Una salamanquesa posada en la fachada de una vivienda en Sant Joan. Los pequeños dragones, como son conocidos en nuestra isla, que aparecen en las fachadas de las casas de campo son un símbolo de buena fortuna. Aparte de la simbología espiritual, lo cierto es que cumplen una función de insecticidas naturales, pues se alimentan de toda clase de insectos: mosquitos, arañas, polillas o cucarachas. 12/Octubre/2019. Islas Baleares. Ibiza.
Mantener la perspectiva
Fachada de la Casa Siguán del arquitecto Erwin Broner en Santa Eulària. Una de las reglas principales de la fotografía de arquitectura es la de mantener la perspectiva de las fachadas de los edificios y evitar el típico efecto de las lentes gran angular que hace que las líneas verticales tiendan a converger. Para ello se utilizan objetivos especiales que permiten desplazar sus lentes frontales y así conseguir las líneas verticales rectas. Imagen perteneciente al libro ‘Casas singulares de Ibiza y Formentera’, editado por Balàfia Postals en 2025. 24/Abril/2023. Islas Baleares. Ibiza
Caza nocturna
Diminuto pejerrey mediterráneo fotografiado durante una inmersión nocturna en el Port de Sant Miquel. Las inmersiones nocturnas son muy populares entre los buceadores debido a que es posible encontrar especies que sólo salen a cazar de noche. Además, los peces toleran mucho más la presencia humana, por lo que es posible acercarse a ellos hasta prácticamente poder tocarlos con la cámara.29/Agosto/2025. Islas Baleares. Ibiza.
El sueño de Guillem
Estatua de Guillem de Montgrí en la Plaza de Espanya en Dalt Vila. El objetivo de muchos fotografos es el de contar historias a través de sus imágenes. Gracias a una cuidada composición y al posicionamieno de cámara, establecí una relación entre el busto de la estatua de Guillem de Montgrí y la cruz del fondo con la intención de dar a entender que esta podría estar formando parte de sus sueños. 3/Febrero/2025. Islas Baleares. Ibiza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Memoria de la isla: eran otros inviernos en Ibiza
- A través del bosque de sabinas de Cala Bassa
- El tèlegraf a les Pitiüses
- Imaginario de Ibiza: Las trampas del camino a Portinatx
- Eivissa i Tarragona: dos enclavaments íntimament relacionats
- Patrimonio de Ibiza: La torre desarmada del Cap de Barbaria
- Imaginario de Ibiza: En Formentera sigue habiendo chumberas
- Imaginario de Ibiza | Parque Natural sólo en el invierno