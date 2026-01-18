La mirada de Joan Costa | El pez de los ojos protuberantes

Retrato de un tapaculos en el Port de Sant Miquel. Este pez muy común en nuestras aguas es a menudo confundido con un rodaballo debido a su enorme parecido. Sus principales características son su cuerpo plano y sus protuberantes ojos que, como en la mayoría de los peces, están disociados, lo que les permite tener una visión de casi 360 grados. 11/Julio/2025. Islas Baleares. Ibiza.

El dragón de la suerte. / Joan Costa

Una salamanquesa posada en la fachada de una vivienda en Sant Joan. Los pequeños dragones, como son conocidos en nuestra isla, que aparecen en las fachadas de las casas de campo son un símbolo de buena fortuna. Aparte de la simbología espiritual, lo cierto es que cumplen una función de insecticidas naturales, pues se alimentan de toda clase de insectos: mosquitos, arañas, polillas o cucarachas. 12/Octubre/2019. Islas Baleares. Ibiza.

Mantener la perspectiva. / Joan Costa

Fachada de la Casa Siguán del arquitecto Erwin Broner en Santa Eulària. Una de las reglas principales de la fotografía de arquitectura es la de mantener la perspectiva de las fachadas de los edificios y evitar el típico efecto de las lentes gran angular que hace que las líneas verticales tiendan a converger. Para ello se utilizan objetivos especiales que permiten desplazar sus lentes frontales y así conseguir las líneas verticales rectas. Imagen perteneciente al libro ‘Casas singulares de Ibiza y Formentera’, editado por Balàfia Postals en 2025. 24/Abril/2023. Islas Baleares. Ibiza

Caza nocturna. / Joan Costa

Diminuto pejerrey mediterráneo fotografiado durante una inmersión nocturna en el Port de Sant Miquel. Las inmersiones nocturnas son muy populares entre los buceadores debido a que es posible encontrar especies que sólo salen a cazar de noche. Además, los peces toleran mucho más la presencia humana, por lo que es posible acercarse a ellos hasta prácticamente poder tocarlos con la cámara.29/Agosto/2025. Islas Baleares. Ibiza.

El sueño de Guillem. / Joan Costa

Estatua de Guillem de Montgrí en la Plaza de Espanya en Dalt Vila. El objetivo de muchos fotografos es el de contar historias a través de sus imágenes. Gracias a una cuidada composición y al posicionamieno de cámara, establecí una relación entre el busto de la estatua de Guillem de Montgrí y la cruz del fondo con la intención de dar a entender que esta podría estar formando parte de sus sueños. 3/Febrero/2025. Islas Baleares. Ibiza.