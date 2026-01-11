La torre desarmada del Cap de Barbaria 

No corren buenos tiempos para el patrimonio pitiuso. A las pruebas me remito. En Ibiza, las lluvias torrenciales han arrancado piedras del muro superior de la torre de ses Portes tras años de desidia en los que hemos podido observar cómo se combaba la mampostería y la construcción seguía el paso inexorable del completo abandono a la destrucción. Para ser justos, la restauración de esta torre ya está prevista. Por otra parte, el Consell de Ibiza acaba de adquirir la torre de Portinatx por 700.000 euros, pero después de décadas de dejadez en las que la edificación defensiva se ha degradado sin freno; la torre y también su entorno, hay que añadir, dado que la construcción ha quedado completamente escondida y anulada por el hotel Six Senses, que no respetó el área de protección paisajística que debería tener el patrimonio. Y, si nos vamos a Formentera, la torre des Cap tampoco luce muy buen aspecto. El desgaste de su mampostería es preocupante, y ha perdido la mitad de la garita de su tejado, que se sostiene de una forma que a duras penas respeta las leyes de la física. También acusan el profundo deterioro las cuatro ménsulas del matacán defensivo y perviven los nombres que alguien grabó, años ha, en la parte inferior del lado que mira a África.

Y esto sólo en cuanto a torres de defensa, que son, entre todo el patrimonio histórico de las islas, la punta de lanza de la promoción turística. Imaginad el resto. En cualquier caso, no es sencillo acometer el mantenimiento y la restauración de una torre de defensa, pero la torre de sa Sal Rossa y la des Pi des Català son ejemplos de que se puede hacer mejor.

La torre des Cap de Barbaria o torre des Garroveret, se alza sobre un acantilado de más de sesenta metros de altura que mira hacia un mar infinito. Enfrente, hacia el sur, el mar, a estribor el faro de Barbaria y, a babor, los acantilados de La Mola. La torre se encuentra en un pedregal sin árboles pero en el que abundan los tomillos y, sobre todo, las cebollas albarranas (Drimia maritima); en enero, los bulbos de esta planta ya han sacado hojas y puede observarse su abundancia. No en vano, allí está la Punta de ses Cibolles (que es el nombre popular de estas cebollas), aunque la torre se halla sobre la Punta des Garroveret, de ahí su nombre.

Esta torre fue obra del ingeniero militar José García Martínez de un proyecto diseñado por otro ingeniero, Joan Ballester de Zafra, el mismo que diseñó un sistema defensivo que también incluye las otras tres torres de Formentera y torres de Ibiza como la de Platges de Comte (torre d’en Rovira), la de Portinatx, la de Balanzat (Sant Miquel) y la torre des Jueu, así como la reconversión de las más antiguas. La torre des Cap, por cierto, es, como la de Balanzat, una de las pocas que tenían la puerta de entrada en la planta superior para hacer el fuerte más inaccesible. Ninguna de ellas conserva la escalera. La de Formentera, sin embargo, al contrario que la de Sant Miquel, sí llegó a recibir armamento, ya que, en los años inmediatos a su construcción, se trasladó hasta allí uno de los dos cañones de la iglesia de Sant Francesc. Pero, en algún momento de los inicios del siglo XIX, el cañón fue retirado y la torre pasó a ejercer funciones de mera vigilancia, sin que se llegarán a destinar torreros de forma permanente al lugar hasta 1852. Se considera que las obras de la torre des Cap de Barbaria finalizaron en torno al año 1763, más de 260 años que pasan factura.