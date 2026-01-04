La verde armonía de la chrysoperla

Si hay un insecto que representa bien un campo verde, brillante por el rocío de la mañana, y quizás también el olor a geosmina, el aroma de la tierra húmeda, es la crisopa. No es, sin embargo, un insecto muy conocido y, de hecho, pertenece a uno de los grupos más olvidados de todos los artrópodos, los neurópteros, que tienen como característica principal unas preciosas alas con los nervios muy marcados; de hecho, neuróptero significa ‘alas con nervios’.

Los neurópteros más conocidos son los crisópidos, elegantes insectos verdes de iridiscentes ojos de tonos dorados, y, de todos ellos, el más abundante en las islas es la crisopa verde común, aunque bajo este nombre podrían incluirse varias especies y, como suele ocurrir con casi todos los grupos de invertebrados, falta bastante investigación en el archipiélago y casi toda la existente deja a las Pitiusas un poco abandonadas. Hace dos décadas, el zoólogo Victor J. Montserrat, de la Facultad de Biología de la Complutense de Madrid, ya intentaba poner un poco de orden en el tema y publicaba en el boletín de la Societat d’Història Natural de les Balears el artículo Catálogo de los Neurópteros de Baleares con nuevos datos sobre su fauna. Respecto al grupo de las crisopas, señalaba la abundancia de Chrysoperla carnea (probablemente, la más conocida del grupo, criada a menudo para el control de plagas), pero destacaba la dificultad de identificar las especies. De hecho, de esta crisopa señalaba lo siguiente: «Especie paleártica occidental, taxonómicamente problemática, ya que está constituida por un conjunto de especies que actualmente se hallan en proceso de identificación y de adecuada separación taxonómica». Y el asunto no está resuelto por completo. Ya en 2016, el mismo autor volvía sobre el asunto y se refería al ‘complejo carnea’ para hacer referencia a la gran cantidad de especies que, en realidad, parecía haber bajo el paraguas de ese nombre. Publicado en la revista Graellsia (de temas entomológicos) este trabajo se centraba únicamente en los crisópidos de España (sin el resto de neurópteros) y citaba algunos taxones especialmente para las islas, algunos presentes sólo en Ibiza y otros en Formentera. Y como no son muchas, vamos a citarlas también aquí: Chrysopa formosa, Chrysoperla mediterranea, Pseudomallada flavifrons, P. venosus, P. genei. Todas, excepto las tres últimas son verdes y bastante difíciles de identificar.

En cualquier caso, lo que hay que saber de las crisopas es su gran importancia en los campos como control biológico de plagas por la enorme voracidad de sus larvas, a las que les encantan los pulgones.

En 2018, hallaron al norte de Birmania, encerrada en ámbar, una larva de una crisopa del Cretácico superior que tenía el cuerpo modificado para imitar las plantas sobre las que se supone que habitaba. Bautizaron a la nueva especie como Phylochrysa huangi. No sé si os habéis dado cuenta, pero todas las crisopas tienen unos nombres muy armónicos. Muy adecuados para unos insectos que, en sus rituales de apareamiento, usan las vibraciones.

Más crisopas y menos plaguicidas

En muchos lugares del mundo, las crisopas son criadas para usarlas para el control biológico de plagas. Se han llevado a cabo muchos estudios analizando su efectividad contras las plagas de cochinillas, ácaros y pulgones e incluso se ha comparado su eficacia con la de las mariquitas. Las larvas de uno y otro grupo de insectos son voraces depredadores, y potenciar su presencia siempre será más eficaz, barato y sano para el desarrollo del huerto que matarlos con pesticidas.