Sinfonía de color

Atardecer en Cala d’Hort, con los islotes de es Vedrà y es Vedranell. El otoño es la época del año en la que podemos disfrutar de los atardeceres más espectaculares en nuestras islas. Y el lugar más emblemático para ir a ver la puesta del Sol es Cala d’Hort. Para que el espectáculo merezca realmente la pena, hace falta que el día esté un poco nublado, aunque no del todo para que los rayos del Sol se mezclen con las nubes y creen auténticas sinfonías de color. 5/Octubre/2004. Islas Baleares. Ibiza.