La fauna de las cuevas
Un cangrejo ermitaño pasea por dentro de una cueva en el Port de ses Caletes. Al igual que fuera del agua, en el entorno marino cada habitat tiene su propia fauna. Los fondos marinos de nuestras islas están poblados de numerosas cuevas y cavernas. Una de las especies más populares que podemos encontrar en ellas es la del cangrejo ermitaño. 16/Junio/2023 Islas Baleares. Ibiza.
