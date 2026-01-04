La especie más amenazada

El gran cazador / Joan Costa

Un podenco ibicenco lleva entre sus dientes un conejo recién cazado en Sant Francesc. La raza del podenco ibicenco se originó en nuestra isla y ha alcanzado una enorme fama en todo el mundo debido a su habilidad para cazar. Tienen fama de ser perros muy leales, inteligentes, cariñosos y fieles con sus dueños, pero reservados con los extraños. Su cuerpo esbelto los convierte en cazadores ágiles, elegantes y enérgicos. 7/Diciembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.

La desaparición de las ‘majorettes’ / Joan Costa

Una banda de ‘majorettes’ desfila el día de la celebración del patrón en Jesús. Aunque fueran más propios de otras latitudes, especialmente de Francia, hubo un tiempo en que era habitual disfrutar de desfiles de majorettes en nuetra isla. Estas bailarinas desfilan en formaciones, moviendo rítmicamente un bastón realizando acrobacias al compás de la música y van vestidas con uniformes militares de fantasía. 8/Septiembre/1996 Islas Baleares. Ibiza.

Un cangrejo ermitaño pasea por dentro de una cueva en el Port de ses Caletes. / Joan Costa

Un cangrejo ermitaño pasea por dentro de una cueva en el Port de ses Caletes. Al igual que fuera del agua, en el entorno marino cada habitat tiene su propia fauna. Los fondos marinos de nuestras islas están poblados de numerosas cuevas y cavernas. Una de las especies más populares que podemos encontrar en ellas es la del cangrejo ermitaño. 16/Junio/2023 Islas Baleares. Ibiza.

Sinfonía de color / Joan Costa

Atardecer en Cala d’Hort, con los islotes de es Vedrà y es Vedranell. El otoño es la época del año en la que podemos disfrutar de los atardeceres más espectaculares en nuestras islas. Y el lugar más emblemático para ir a ver la puesta del Sol es Cala d’Hort. Para que el espectáculo merezca realmente la pena, hace falta que el día esté un poco nublado, aunque no del todo para que los rayos del Sol se mezclen con las nubes y creen auténticas sinfonías de color. 5/Octubre/2004. Islas Baleares. Ibiza.

La especie más amenazada / Joan Costa

Detalle de los pólipos de unas ramas de gorgonias rojas en las Illes Bledes en la Reserva Natural de es Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent. Tal vez la gorgonia roja sea la especie que goza del dudoso honor de ser la más amenazada por el Cambio Climático en nuestras islas. Al menos, las que viven a poca profundidad, por encima de los 40 metros. Es probable que en un tiempo no muy lejano sea imposible disfrutar de estos coloridos invertebrados durante una inmersión de buceo recreativo. 22/Septiembre/2016 Islas Baleares. Ibiza.