La especie más amenazada

Detalle de los pólipos de unas ramas de gorgonias rojas en las Illes Bledes en la Reserva Natural de es Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent. Tal vez la gorgonia roja sea la especie que goza del dudoso honor de ser la más amenazada por el Cambio Climático en nuestras islas. Al menos, las que viven a poca profundidad, por encima de los 40 metros. Es probable que en un tiempo no muy lejano sea imposible disfrutar de estos coloridos invertebrados durante una inmersión de buceo recreativo. 22/Septiembre/2016 Islas Baleares. Ibiza.