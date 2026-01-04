Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La desaparición de las ‘majorettes’

Una banda de ‘majorettes’ desfila el día de la celebración del patrón en Jesús. Aunque fueran más propios de otras latitudes, especialmente de Francia, hubo un tiempo en que era habitual disfrutar de desfiles de majorettes en nuetra isla. Estas bailarinas desfilan en formaciones, moviendo rítmicamente un bastón realizando acrobacias al compás de la música y van vestidas con uniformes militares de fantasía. 8/Septiembre/1996 Islas Baleares. Ibiza.

