La desaparición de las ‘majorettes’
Una banda de ‘majorettes’ desfila el día de la celebración del patrón en Jesús. Aunque fueran más propios de otras latitudes, especialmente de Francia, hubo un tiempo en que era habitual disfrutar de desfiles de majorettes en nuetra isla. Estas bailarinas desfilan en formaciones, moviendo rítmicamente un bastón realizando acrobacias al compás de la música y van vestidas con uniformes militares de fantasía. 8/Septiembre/1996 Islas Baleares. Ibiza.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Ibiza de los años 20 en siete películas familiares
- Una família de músics eivissencs s’estableix a Arenys de Mar
- Memoria de la isla: eran otros inviernos en Ibiza
- Imaginario de Ibiza: Las trampas del camino a Portinatx
- Eivissa i Tarragona: dos enclavaments íntimament relacionats
- Memoria de la isla | Relaciones funcionales de la arquitectura rural de Ibiza
- Imaginario de Ibiza | La península del puerto y las casas vacías
- La «maquinita de cine» de Rafael y Pepita en Ibiza