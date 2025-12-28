El hito del XXVII congreso nacional de Escuelas de Turismo

La Escuela Universitaria de Turismo del Consell Insular de Ibiza es una de las instituciones pitiusas más antiguas, reconocidas y queridas de nuestras islas. Por sus aulas han pasado miles de alumnos, entre ellos relevantes políticos, directores de hotel, alcaldes, ejecutivos de banca y de cadenas hoteleras, y múltiples profesionales y emprendedores del mundo turístico de nuestras islas. Podemos decir que el sector turístico pitiuso, tal como lo conocemos hoy en día, es en gran parte responsabilidad de la Escuela y de sus alumnos.

Cartel del Congreso. / D.I.

Fundada en el año 1965 por Antoni Cardona y los hermanos Fajarnés, ha formado a varias generaciones de pitiusos. Sesenta años dan para mucho, y muchos son los hitos que ha protagonizado. Uno de ellos fue la consecución del Premio Ramón Llull en 2016, un galardón que reconoce a la Escuela como una de las iniciativas más importantes en la economía y cultura de las Pitiusas, premio que también recibió diez años antes uno de sus fundadores, Ernesto Ramón Fajarnés.

Sin embargo, en este artículo vamos a hablar de otro de los hitos, quizás menos conocido, pero igualmente importante. Hace 34 años, Ibiza acogió un evento de enorme relevancia visto en la distancia, y que marcó un punto en el reconocimiento de la isla, no solo como destino turístico, sino como referencia en el estudio del fenómeno turístico.

El promotor de este evento fue precisamente la Escuela de Turismo. La Escuela siempre se había destacado como defensora de una visión del turismo independiente de las otras islas, incidiendo en las peculiaridades de Ibiza y en su gran riqueza cultural y patrimonial, visión que sigue manteniendo y que ha ayudado a forjar un destino turístico que es un referente internacionalmente.

El XXVII congreso nacional de Escuelas de Turismo se llevó a cabo entre el 28 de junio y el 2 de julio de 1991 y en él participaron figuras tan reconocidas en nuestra isla como Abel Matutes, Pere Palau Torres, Toni Costa, Enrique Fajarnés y Antoni Marí Calbet. El evento contó con la colaboración del Consell Insular, que siempre ha estado dispuesto a colaborar en todo lo relativo a la Escuela, los diferentes ayuntamientos de la isla y varias empresas y representantes del sector privado. El comité organizador es ampliamente conocido en la isla, y no es necesaria su presentación: Tomás Méndez Reyes, Ernesto Ramón Fajarnés, Carlos Eznarriaga Fernández, María Teresa Campillo Torres, Juan Ribas Riera, Janet Leivers y Fany Tur, ya en aquella época siempre dispuesta a participar y promover cualquier evento cultural de la isla.

El futuro turístico

Los congresistas eran gente de primer nivel y las ponencias así lo evidenciaban: ‘Política Turística Comunitaria’, por el Comisario de la C.E.E., Abel Matutes Juan; ‘Política de la Administración en Relación con la Industria Turística’, por un representante de la Secretaría General de Turismo; ‘El Turismo Europeo en el Umbral del 2000’, por el presidente de EDITUR, Jorge Vila Fradera, y ‘El Futuro del Turismo en Ibiza y Formentera’, por el presidente de la Federación Española de Centros de Iniciativas Turística, Mariano Llobet Román.

Además hubo varias mesas redondas en las que se discutió sobre la formación en turismo y sus tendencias: ‘Mercado Común, Industria Turística y Formación’ y ‘El futuro de las Enseñanzas Turísticas en España’.

El evento fue un éxito de participación y de organización. Hay que destacar el trabajo de varios de los alumnos de la Escuela que colaboraron en el evento. En el mismo, se combinaron las cuestiones académicas y lúdicas, con visitas a algunos de los lugares más representativos de las islas (Mercadillo de Las Dalias, Dalt Vila, Museo arqueológico, Puig de Missa y viaje a Formentera), degustación de comida tradicional y visita a algunos de los centros de ocio más famosos en la época (Sala de Fiestas del Casino de Ibiza y Pachá).

Ibiza en esos momentos empezaba a despuntar como centro turístico de primer nivel. Hoy en día es una referencia en el mundo turístico internacional. Hay que reconocer que la Escuela de Turismo y sus alumnos han aportado su grano de arena para alcanzar ese enorme éxito.