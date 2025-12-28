Coses Nostres: festival de mosquiteros en Ibiza

Los ves volando de junco en junco —con rápidos y cortos vuelos— en las balsas que la lluvia ha dejado en los márgenes de los huertos. Los ves bebiendo en los charcos de los caminos. Los ves asomándose entre las salicornias de los estanques de ses Salines y meciéndose entre las finas cañas de los carrizos. Y en el cañaveral denso de ses Feixes y los posaderos de las charcas. Los ves buscando insectos, con sus peculiares saltitos, en la tierra mojada o recién arada. Y sobrevolando los blancos campos de rabanizas (ravenisses) y cantando en un frondoso pinar. Los mosquiteros, este invierno, están en todas partes. Y, si no los ves, como mínimo escuchas su distintivo canto, una alternancia de chif chaf, chif chaf a la que deben su nombre inglés de chiffchaff.

Esta abundancia de mosquiteros comunes en las Pitiusas, sobre todo en la isla de Ibiza, no está pasando desapercibida a los aficionados a las aves, a quienes pasan horas fotografiándolas, así que, cuando encuentras alguno, tras el inevitable listado de aves poco habituales que hayan podido ver en los últimos meses, seguro que te comenta la gran cantidad de mosquiteros que hay por todos lados. Es posible que esta presencia de pardalets de fred —su nombre popular en las islas— tampoco haya pasado desapercibida a los mosquitos, que, a pesar de haber llegado el invierno astronómico, se han aprovechado bien de las benignas temperaturas. De hecho, es posible que haya una relación entre la copiosidad de una y otra especie, pero, en cualquier caso, ya nos va bien que este año los mosquiteros hayan decidido invernar en masa en territorio pitiuso; no hay mejor controlador de plagas que su depredador natural.

Y la amplia lista de lugares anteriormente citados para ver a este pequeño pajarito no es una licencia literaria, porque la verdad es que es una de esas especies capaces de ocupar una gran variedad de hábitats, incluyendo parques urbanos.

En el mes de octubre, ya se notaba que sería un buen año para observar mosquiteros, pero al iniciarse otoño todavía se ven muchos ejemplares en migración, que no pasarán el invierno en las islas. Ya llegado diciembre, se ha confirmado la tendencia. Lo cierto es que hace ya años que el mosquitero común (Phylloscopus collybita) está considerada un ave invernante abundante, tanto en Ibiza como en Formentera, pero no siempre fue así y aún pueden encontrarse muchas referencias que aseguran que es un visitante frecuente en la Península pero menos habitual en Balears, y, dentro de las islas, menos aún lo es —lo era— en las Pitiusas.

Por otra parte, hay que señalar que a menudo resulta complicado distinguir esta especie de otros mosquiteros o subespecies; incluso SEO/Birdlife reconoce que su taxonomía es compleja y que lo es, sobre todo, a la hora de diferenciar entre el mosquitero común y el ibérico, que pasa en migración por las islas pero es raro. De hecho, las dos especies fueron una sola hasta finales del siglo XX; la genética llegó para complicar la vida también a los ornitólogos. En cualquier caso, si veis un mosquitero en Ibiza y Formentera en invierno, con toda probabilidad es un mosquitero común de la subespecie Phylloscopus collybita collybita.