El ‘trull’ de los barcos

Dibujos navales en las paredes del trull de Perella en Santa Eulària. La arquitecta Núria Jaumà se llevó una gran sorpresa al descubrir que en las paredes del trull que le habían encargado restaurar había dibujados varios barcos. Aunque aún no ha sido posible descubrir el motivo ni la época de estos dibujos, es muy probable que fuesen realizados durante el siglo XVIII. 8/Diciembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.