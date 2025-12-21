La mirada de Joan Costa: Cuadro abstracto

Detalle de la aleta de un cabracho fotografiado en Platges de Comte. Uno de los recursos utilizados habitualmente por los fotógrafos es el de concentrarse en una pequeña parte del sujeto de manera que se crea una imagen misteriosa, difícil de identificar y más cercana a un cuadro abstracto. En este caso me fijé solo en el detalle de la aleta de este cabracho descartando la cabeza y el resto del cuerpo. 27/Diciembre/2016 Islas Baleares. Ibiza.

Pequeño opistobranquio, ‘Eliysia timida’, fotografiado en Cala Espart. / Joan Costa

La tímida babosa de puntos rojos

Pequeño opistobranquio, ‘Eliysia timida’, fotografiado en Cala Espart. Esta diminuta babosa marina ha sido tradicionalmente catalogada como endémica del Mediterráneo, aunque recientemente también se han encontrado ejemplares en el Atlántico Occidental. Aparece siempre con las aguas frías de invierno y también a muy poca profundidad, máximo dos o tres metros. 24/Diciembre/2020 Islas Baleares. Ibiza.

Una cigüeñuela busca alimento en los estanques del Parque Natural de ses Salines. / Joan Costa

Cerrar el círculo

Una cigüeñuela busca alimento en los estanques del Parque Natural de ses Salines. Al fotografiar esta cigüeñuela justo en el instante que introduce su pico en el agua, su reflejo se une al cuerpo de la propia ave y crea una nueva figura, un óvalo, dentro de la imagen. Los fotógrafos estamos continuamente buscando figuras para añadir dinamismo e interés a nuestras imágenes. 19/Mayo/2014 Islas Baleares. Ibiza.

Dibujos navales en las paredes del 'trull' de Perella en Santa Eulària. / Joan Costa

El ‘trull’ de los barcos

Dibujos navales en las paredes del 'trull' de Perella en Santa Eulària. La arquitecta Núria Jaumà se llevó una gran sorpresa al descubrir que en las paredes del 'trull' que le habían encargado restaurar había dibujados varios barcos. Aunque aún no ha sido posible descubrir el motivo ni la época de estos dibujos, es muy probable que fuesen realizados durante el siglo XVIII. 8/Diciembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Interior de la Casa Es Lladó, cuya reforma fue diseñada por el arquitecto Víctor Beltrán, en Roca Llisa / Joan Costa

Dirigir la mirada

Interior de la Casa Es Lladó, cuya reforma fue diseñada por el arquitecto Víctor Beltrán, en Roca Llisa. En esta imagen, el frutero de la izquierda atrae la atención del espectador en un primer momento debido a su intenso colorido. Pero enseguida nos dirige la mirada hacia el paisaje de los islotes de es Lladóns en esta casa fotografiada en Roca Llisa. Esta imagen pertenece al libro ‘Casas singulares de Ibiza y Formentera’ editado por Balàfia Postals en 2025. 5/Mayo/2021 Islas Baleares. Ibiza.