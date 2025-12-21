Memoria de la isla: La ciudad mutante

Quienes en los años cincuenta del siglo pasado vivíamos en la ciudad vieja, en la que hoy consideramos su casco histórico, hemos sido testigos de una brutal mutación urbana que no parece incomodarnos, posiblemente porque nosotros mismos la provocamos. Es un hecho que preferimos olvidar y silenciar, pero nadie se puede llamar a engaño y si en algo coincidimos los mayores de la tribu es en el hecho de que sólo nos identificamos con aquella ciudad que nos vio crecer y que nos sigue pareciendo la verdadera Vila, la de los viejos barrios de la Marina, la Penya y Dalt Vila. El horrísono y anodino Ensanche que desde los años 60 creció en dirección NW, más allá del Club Náutico y de Vara de Rey, es ya otra ciudad que poco o nada tiene que ver con la vieja ciudad que, a pesar de los cambios, todavía nos conmueve y reconocemos.

La masiva y rápida traslación poblacional que deshabitó la vieja ciudad es un fenómeno complejo y doloroso del que hablamos poco. Tiene justificación, por supuesto. En la vivienda que recuerdo de mi niñez y adolescencia no había ducha ni agua caliente, se cocinaba en un hornillo con carbón y cuatro familias que vivíamos en una misma planta del edificio que era cuartel de la Benemérita en Azara, teníamos en el rellano de la escalera, para todos, un único excusado comunal. La traslación vecinal a otro lugar, por tanto, respondía a una necesidad, a un lógico deseo de conseguir viviendas dignas, nuevas y con más comodidades, pero ello no quita que aquella brutal migración vecinal siga siendo un fenómeno digno de estudio por la forma en que se dio, por las consecuencias que ha tenido y que no acabamos de digerir.

De entrada, sorprende la dimensión del hecho, porque si vemos la ciudad actual en su conjunto, incluyendo el Ensanche, resulta que tres cuartas partes han quedado como dormidas, en estado letárgico, fuera de juego. La ciudad antigua es ahora como una cáscara urbana, un escenario sin función y vacío, una ciudad que ha bajado el telón que sólo subimos en verano para montar, con el turismo que anima el proscenio, un mercadillo circunstancial y de superficial opereta. Hoy nadie se atreve a vaticinar si seremos capaces de devolver a los tres barrios icónicos la vida que tuvieron. Parece que nos hemos resignado a que sean un mero escaparate para turistas.

El único dato positivo de este curioso fenómeno mutante es que, en sí misma, la ciudad permanece. Hoy sus vecinos son pocos y son otros, pero la vieja ciudad es como era, es como la recordamos. En la Marina, Dalt Vila y la Penya, tenemos los mismos edificios, las mismas fachadas y las mismas calles. Precisamente por eso sorprende que el avaricioso negocio urbanístico que podría estar en una rehabilitación integral, todavía no le haya hincado el diente. Dada la dramática escasez de viviendas que tenemos en el ámbito urbano, resulta extraño que los promotores no se hayan lanzado como locos a recuperar los viejos edificios y sacar tajada. Se ha hecho sin problema en otras ciudades y en Ibiza podría hacerse. Sólo se trata de mantener las fachadas y renovar los interiores como ya hemos visto en algún caso. Se hizo precisamente en las viviendas que correspondían al cuartel de la Guardia Civil al que antes hacía referencia, en la calle Azara, donde yo vivía. Y se ha hecho con espectaculares resultados en varias casonas de Dalt Vila y de Vara de Rey. Lo que en la mutación de marras es ya irreversible es el despropósito del puerto. Por fortuna la Autoridad Portuaria no ha podido tocar la singular fachada de los Andenes que son como la planta baja de la ciudad, desde la plaça de la Riba al Marisol.

Un estanque anodino

Lo que sí ha cambiado radicalmente, al llevar los muelles al lado norte de la bahía y al antepuerto, es la relación de los vecinos con el viejo puerto que tenía entonces tres ámbitos definidos, la dársena interior que ocupaban los motoveleros, el Martillo y la dársena de levante que quedaba para el barco-correo y la rinconada del Muro donde estaban los amarres de los pescadores. Aquellos muelles daban vida a la Marina con su continuo trajinar. Hoy, por excesivo, es un vergonzante escaparate de yates, otra muestra del descarado negocio del ocio.

En la privilegiada bahía de los años cincuenta convivían en perfecto equilibrio la ciudad y el campo. La bahía era urbana en los muelles de su lado sur y era rural en el humedal de ses Feixes, en su lado norte. Aquel equilibro de la ciudad que casaba mar y campo se fue al traste cuando se apostó de mala manera por aumentar la capacidad portuaria, con el resultado que vemos. Hemos cambiado una preciosa bahía por un estanque anodino que se come más y más el espejo del agua. La magnitud del desastre podemos verla –y duele- desde la plaza de la Catedral. El recorrido de la primera ronda nos permite visualizar de manera precisa el dilatado arco que tenía la antigua bahía y el despropósito que se fue materializando con sucesivas intervenciones, siempre parciales y cortoplacistas, sin tener en cuenta para nada una visión global y a largo plazo, una visión que, por cierto, ya se tenía cien años antes en ‘El port d’Ibiza’, opúsculo en el que Enrique Fajarnés Tur aportaba curiosas precisiones: «El dic arrancará de la punta occidental de l’Illot, en direcció normal a la línea traçada de la consigna a Alger, i continuarà en arc de cercle, de 450 metres de radi, fins a la bisectriu de l’angle de marejada. Aquest espigó augmentarà l’avanport i en el morro del dic s’instal·larà un far».