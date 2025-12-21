Cerrar el círculo

Una cigüeñuela busca alimento en los estanques del Parque Natural de ses Salines. Al fotografiar esta cigüeñuela justo en el instante que introduce su pico en el agua, su reflejo se une al cuerpo de la propia ave y crea una nueva figura, un óvalo, dentro de la imagen. Los fotógrafos estamos continuamente buscando figuras para añadir dinamismo e interés a nuestras imágenes. 19/Mayo/2014 Islas Baleares. Ibiza.