Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La maldición del tritón

La maldición del tritón

La maldición del tritón

Caracola del genero Charonia fotografiada en Cala Olivera. Las caracolas de mar o también llamados tritones, son moluscos cuyas conchas se han utilizado desde la antigüedad como instrumentos sonoros. En Ibiza se han usado tradicionalmente por los pescadores para avisar a la población de la llegada del pescado. El gran atractivo de la concha y el aprecio de su carne en la gastronomía popular han sido un peligro continuo para sus poblaciones, de modo que actualmente se hallan catalogados como en peligro de extinción. 2/Noviembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents