La maldición del tritón
Caracola del genero Charonia fotografiada en Cala Olivera. Las caracolas de mar o también llamados tritones, son moluscos cuyas conchas se han utilizado desde la antigüedad como instrumentos sonoros. En Ibiza se han usado tradicionalmente por los pescadores para avisar a la población de la llegada del pescado. El gran atractivo de la concha y el aprecio de su carne en la gastronomía popular han sido un peligro continuo para sus poblaciones, de modo que actualmente se hallan catalogados como en peligro de extinción. 2/Noviembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.
Suscríbete para seguir leyendo
- La mirada de Joan Costa: el último ‘trull’ tradicional
- La labor educativa dels religiosos a Eivissa
- Coses Nostres | Criaturas acorazadas al borde del abismo
- Imaginario de Ibiza: El Aljub des Coll des Jondal, fuente de vida y conocimiento
- La física de los estorninos y los murciélagos de Batman
- Memoria de la isla: La ciudad de los muertos
- Imaginario de Ibiza: el abrazo de Ayacucho
- Cuando s’Espalmador se enciende al atardecer