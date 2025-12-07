La maldición del tritón

Caracola del genero Charonia fotografiada en Cala Olivera. Las caracolas de mar o también llamados tritones, son moluscos cuyas conchas se han utilizado desde la antigüedad como instrumentos sonoros. En Ibiza se han usado tradicionalmente por los pescadores para avisar a la población de la llegada del pescado. El gran atractivo de la concha y el aprecio de su carne en la gastronomía popular han sido un peligro continuo para sus poblaciones, de modo que actualmente se hallan catalogados como en peligro de extinción. 2/Noviembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.