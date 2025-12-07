Memoria de la isla: el olor de los recuerdos

Los olores son hasta tal punto significativos que incluso los escatológicos cuescos dan poemas excrementales de mucho fuste: «El pedo es como la nube que va volando / y por donde pasa va fumigando. / El pedo es arte, el pedo es muerte / y tiene algo que nos divierte; / no puede extrañarnos que sea vida / porque hasta el Papa bien se lo tira. / El pedo es aire, el pedo es ruido / y a veces sale por un descuido. / El pedo es fuerte, es imponente / pues lo suelta toda la gente. / Hay pedos tristes, los hay risueños / según el gusto que tiene el dueño» (Francisco de Quevedo).

En cualquier lugar en que me encuentre, basta el olor salobre de la mar y el olor acre del lentisco abrasado por el sol de agosto para que recupere la Ibiza perdida de una infancia que hoy sólo existe en mi memoria. Y pues venimos hablando de la memoria de la ciudad y de la isla, no es cosa menor recuperar el mapa odorífero de nuestra infancia, el odorama urbano y rural de los años cincuenta que, con significativas diferencias según haya sido la nariz de cada cual, conforman un universo. E.M. Foster dice en ‘Una habitación con vistas’ que «cada ciudad tiene su propio olor y cada memoria sus olores». Y T.S. Eliot apostilla que la primera condición para conocer una ciudad es olerla.

En nuestros recuerdos no huelen igual los muelles que conocimos, s’Alamera, la Penya, la plaça de sa Riba, la calle de la Cruz y la de las Farmacias. Era distinto el olor luminoso y mediterráneo de Sant Elm y el olor a sombra y sueño del Convento. El mayor contraste que recuerdo estaba entre los olores del Mercat Vell, (a productos de la tierra), y los de la Peixateria (a productos de la mar). Incluso las casas, la nuestra y la de nuestros vecinos, tenían su propio olor, peculiar y distinto. La memoria olfativa tiene un extraño lenguaje mudo que, sin palabras, nos habla de una Ibiza que se parece poco a la de hoy, olores que el tiempo se empeña en diluir y que con ellos se lleva un mundo. Cada quien debería escribir los olores que recuerda para, entre todos, evocar la vida como era.

En mis primeros recuerdos, huelo todavía la correa de cuero que las monjas de La Consolación, mi parvulario, colgaban de su cinturón y que nosotros besábamos religiosamente, supongo que como gesto de respeto y sumisión. Huelo el calidoscópico perfume de los tiestos con gardenias lirios y geranios que las sores tenían en el pequeño claustro que daba entrada a las aulas. Huelo a cirio y a misal en la capilla del colegio, donde, por las tardes rezábamos el rosario con Sor María del Amor Hermoso. Huelo los lapiceros de colores Alpino y la goma de borrar Milán, la sobada madera del pupitre y las acartonadas cubiertas del Catón Moderno donde aprendimos a leer. Huelo a corral cuando, al salir del colegio, pasábamos por la Gallera, coso de tablas que padre me tenía prohibido y donde asilvestradas aves, descrestadas y desbarbadas, luchaban, como gladiadores, a muerte con sus espolones.

Huelo los correajes de mi padre, cabo de la Benemérita, que al llegar a casa los colgaba en el perchero del pasillo con la pistola Astra del nueve largo que a mí me daba miedo. Huelo la lluvia de los chaparrones sobre las calles que entonces eran de tierra y que, todavía caliente en septiembre, humeaba cuando pasaba en su riego la cuba del agua. Huelo en octubre, en el primer jersey, la naftalina que en los roperos protegía la lana de las polillas. Huelo a cagajones de caballería en la cuadra del Cuartel de Azara donde vivía mi familia. Huelo a pescado en las Barracas, junto a la drassana de sa Riba donde amarraban las barcas. Huelo a estopa y brea en el Astillero, y a sangre en el Matadero Municipal. Huelo a juncos, cañas y huertos en ses Feixes. Huelo a esparto en la alpargatería. Huelo a hierro, óxido, carbón y hollín en la fragua. Huelo a papel y tinta en la Imprenta del Diario de Ibiza y a guisos familiares en el bar San Juan, que era casa de comidas. Huelo el Floid y el Abrotano Macho que el señor Antonio utilizaba en su barbería como crecepelo en las alopecias. Huelo a tabaco y a café en El Dorado y en el Alhambra. Huelo a humanidad, a chufas, chicles y cacahuetes, en las sesiones dobles del Cine del Obispo que llamábamos ‘el Católico’, donde veíamos Jeromín, La hermana San Sulpicio y Calabuch. Huelo los efluvios apotecarios de la calle de las Farmacias y a curtidos en el taller del talabartero, en casa Afro. Huelo a chamusquina en la chacinería de Ca na Clara que trabajaba al gorrino sobre la acera.

Vila era entonces una ensalada de olores que les decía a los ciegos por qué calle andaban. Fora Vila, sin embargo, el olor dominante era el de los pinos que cubren toda la isla, un olor como de vainilla y caramelo en la resina y perfumado, intenso, fresco y vigorizante, en su miríada de agujas. En los cultivos podíamos oler a chocolate en los algarrobos, y el olor lechoso y amielado en los frutos de las agostadas higueras que visitaban, golosos, los jilgueros y gorriones. La isla nos regalaba una increíble paleta de olores evocadores y emocionales que nos recuerdan lugares, paisajes y situaciones, que constituyen una riqueza intangible, pero identitaria y determinante para no olvidar la ciudad que conocimos.