La mirada de Jan Costa | El baile popular en la calle

Baile tradicional en la ciudad de Ibiza. Aunque los ibicencos tenemos interiorizado que el baile payés es cosa de las fiestas patronales de los pueblos, lo cierto es que cada vez es más habitual encontrar exhibiciones de este baile tradicional en otras fechas y otros lugares. En esta ocasión pude ser testigo junto a un pequeño número de espectadores privilegiados de como un grupo de baile payés nos ofrecía una demostración de su arte en una calle peatonal en pleno centro de la ciudad de Ibiza. 25/Octubre/2025 Islas Baleares. Ibiza.

La maldición del tritón

La maldición del tritón / Joan Costa

Caracola del genero Charonia fotografiada en Cala Olivera. Las caracolas de mar o también llamados tritones, son moluscos cuyas conchas se han utilizado desde la antigüedad como instrumentos sonoros. En Ibiza se han usado tradicionalmente por los pescadores para avisar a la población de la llegada del pescado. El gran atractivo de la concha y el aprecio de su carne en la gastronomía popular han sido un peligro continuo para sus poblaciones, de modo que actualmente se hallan catalogados como en peligro de extinción. 2/Noviembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Arte efímero

Arte efímero / Joan Costa

Líneas en la arena y piedras en la orilla del mar en Talamanca. En cualquier sitio podemos encontrar motivos para fotografiar. Basta con pasear por la orilla del mar para ver como el agua genera formas y líneas en la arena que apenas duran hasta la llegada de una nueva ola. Las opciones son infinitas, simplemente hay que estar atento y buscar líneas y formas interesantes. 12/Noviembre/2016 Islas Baleares. Ibiza.

El espirógrafo valiente

El espirógrafo valiente / Juan Costa

Un espirógrafo muestra su penacho branquial en Cala Olivera. Los espirógrafos suelen ser animales muy tímidos. Habitualmente los fotografiamos guardando cierta distancia, pues a la mínima sensación de sentirse amenazados desaparecen dentro de su tubo calcáreo. Pero muy de vez en cuando podemos hallar un ejemplar que no se asusta de nosotros, de manera que nos permite acercarnos hasta literalmente tocarlos con nuestra cámara. Ello nos permite obtener una imagen espectacular de las coloridas espirales que forman.2/Noviembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Hay que ir a la izquierda

Hay que ir a la izquierda / Joan Costa

Una señal de tráfico rodeada de vegetación en Cala Benirràs. Uno de los objetivos de todo fotógrafo debería ser el de obligar a pensar al espectador. Esta fue mi intención al fotografiar esta señal de tráfico en un entorno que parece totalmente fuera de lugar. Nadie se esperaría que en medio del campo apareciese una señal que ha sido diseñada para dar instrucciones a los automovilistas, en este caso la obligación de ir a la izquierda. 29/Noviembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.