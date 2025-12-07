Hay que ir a la izquierda

Una señal de tráfico rodeada de vegetación en Cala Benirràs. Uno de los objetivos de todo fotógrafo debería ser el de obligar a pensar al espectador. Esta fue mi intención al fotografiar esta señal de tráfico en un entorno que parece totalmente fuera de lugar. Nadie se esperaría que en medio del campo apareciese una señal que ha sido diseñada para dar instrucciones a los automovilistas, en este caso la obligación de ir a la izquierda. 29/Noviembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.