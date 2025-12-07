El espirógrafo valiente

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un espirógrafo muestra su penacho branquial en Cala Olivera. Los espirógrafos suelen ser animales muy tímidos. Habitualmente los fotografiamos guardando cierta distancia, pues a la mínima sensación de sentirse amenazados desaparecen dentro de su tubo calcáreo. Pero muy de vez en cuando podemos hallar un ejemplar que no se asusta de nosotros, de manera que nos permite acercarnos hasta literalmente tocarlos con nuestra cámara. Ello nos permite obtener una imagen espectacular de las coloridas espirales que forman.2/Noviembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.

