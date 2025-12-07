Arte efímero

Líneas en la arena y piedras en la orilla del mar en Talamanca. En cualquier sitio podemos encontrar motivos para fotografiar. Basta con pasear por la orilla del mar para ver como el agua genera formas y líneas en la arena que apenas duran hasta la llegada de una nueva ola. Las opciones son infinitas, simplemente hay que estar atento y buscar líneas y formas interesantes. 12/Noviembre/2016 Islas Baleares. Ibiza.