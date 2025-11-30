Lo cotidiano

La bomba del agua se acciona en intervalos con una misma frecuencia, debe haber alguna pérdida. Abro la caseta y observo un goteo constante que cae desde la conexión de salida hacia la casa. El esqueleto de una rata, con una materia amarilla fluorescente en la tráquea, descansa sobre la tierra mojada por el goteo. Ya no quedan carne ni vísceras, sólo una fina piel acartonada con algo de pelo que mantiene frágilmente ligados los restos. Retiro el cadáver y reparo la conexión.

La tarde avanza mientras me encuentro sumido en un profundo estado de desidia, que me impide realizar cualquier acción que me ayude a superarlo. Si bien la inactividad no llega a incomodarme, y acepto la pasividad con resignación, sí que me gustaría encontrar algún aliciente que me empuje a ser productivo de nuevo, a volver a escribir.

Basta con un goteo, el sonido de un motor, alguna cosa que desencadene la necesidad de contar una historia, algo sencillo, cotidiano.

Desde mi situación de privilegio me ha sobrepasado la certeza de la intrascendencia de cualquier esfuerzo más allá del necesario para sobrevivir—que no es poca cosa— y que al mismo tiempo desmonta cualquier intento por otorgar importancia a nuestra manera de entender las cosas, o la relevancia que le pretendamos conferir a nuestra interpretación de la existencia.

Sentado en el sillón, dormitando, comienzo a escuchar una respiración forzada, como de resistencia a la asfixia, acompañada por el sonido de golpes amortiguados y desacompasados sobre la puerta. Me levanto para ver de qué se trata. En un primer instante pienso que puede ser alguien que ha venido a visitarme y quiere gastarme una broma. Saludo y pregunto quién está al otro lado de la puerta sin obtener respuesta. Presiono el interruptor que enciende la lámpara exterior. Golpeo la puerta con los nudillos. Ambas acciones no generan ningún cambio. Continúo escuchando la misma respiración y me parece que los golpes amortiguados sobre la puerta son causados por sacudidas de un cuerpo atrapado que ejerce resistencia e intenta liberarse. Tengo la sensación de estar asistiendo desde el interior de mi hogar a la caza de una presa por un depredador. Con la curiosidad de saber qué está pasando decido salir por la otra puerta de la casa, la de la terraza, para dar la vuelta con sigilo y ser testigo de la extraña situación. Al girar la esquina encuentro el empedrado delante la puerta vacío, iluminado por la lámpara, un pequeño gato negro que me mira desde una cierta distancia—como si hubiese estado observando desde allí lo ocurrido—y escucho que la respiración forzada se desliza y retira entre el sotobosque, dejando en mí una sensación de intriga y de curiosidad insatisfecha.

Los misterios de la noche me seducen y comienzo a caminar por los senderos de tierra, inmerso en la claridad nocturna que genera la luz de la luna casi llena. El sonido del crujido de mis pisadas sobre las chinas del camino, y una ligera brisa que acaricia mi cuerpo, me transportan de nuevo al estado de conciencia de mi existencia, si bien percibo mi vida como algo que no me pertenece.

Observo que algo ocupa de lado a lado el camino. Una, dos, tres… nueve, diez, once vueltas tiene la serpiente. Su cuerpo escamado brilla reflejando la luz de la luna. Es de color gris pardo, con dos líneas negras sobre el lomo que recorren todo su cuerpo. Se encuentra inmóvil. Me acerco para observarla. Permanece estática, hasta que veo el movimiento de la fina lengua que brota de su boca. Le pregunto cómo se encuentra, y parece que mis palabras activan el resto de su cuerpo, las vueltas se estiran y comienza a deslizarse sobre el terreno para poner distancia entre nosotros.

Sigo andando, y comienzo a ascender la pendiente que lleva hasta el camino principal. Al llegar al cruce tomo la dirección hacia la derecha, y tras caminar una corta distancia me encuentro dos cerdos—uno negro yin y el otro blanco yang—cerrando con sus cuerpos el paso, con las cabezas giradas y una leve inclinación hacia un lado, con la mirada fija en mi persona. Cuando me acerco a ellos, de nuevo con la intención de entablar conversación, se asustan y comienzan a trotar para poner distancia adentrándose en el bosque. Me hubiese gustado acariciarlos, ¿pero qué le vamos a hacer?, no les he debido resultar lo suficientemente atractivo para no salir corriendo. Una chicharra algo despistada comienza a cantar, y yo—después de los dos desplantes anteriores—le agradezco el saludo.

A los lados del camino encuentro ropa mojada abandonada. Algunas prendas en el suelo— rebozadas con tierra—y otras colgadas de los arbustos, junto con algunas botellas de plástico y otros restos. Estos objetos despiertan en mí una sensación de tristeza. La misma que experimento cuando nado en el mar entre microplásticos—algunos no tan micro—o veo trozos de las pateras en el fondo, o destrozadas en la costa desde hace ya más de un año, como la de s’Anfossol, o hace meses en es Ram. Me encuentro inmerso en un escenario distópico, testimonio del fracaso. Al llegar a las rocas de la costa del acantilado del Racó de sa Pujada, antes de dar la vuelta para regresar a Es Pou des Verro, me mantengo a flote y acaricio bajo el agua las duras y puntiagudas púas de un erizo de mar. Me reconforta hacerlo, dedicarle un poco de cariño, sentir su aspereza en la palma de mi mano. Me resulta como superar la reserva instintiva sobre algunas personas, evitar los prejuicios y cuestionar las alertas que se activan para evitar peligros. El canto de un autillo me saca de mis pensamientos sobre las experiencias marinas, y regreso a mi presencia física en la noche del bosque.

Inicio el camino de vuelta a casa. Al llegar me encuentro cansado y decido meterme directamente en la cama. Retiro los cojines y el cubrecama. Me desnudo y me zambullo entre las sábanas.

Cuando comienzo a conciliar el sueño empiezo a sentir que algo está produciendo un cosquilleo en uno de mis pies. Estiro el brazo para encender la lámpara que hay colgada en la pared. Levanto la sábana encimera y descubro una escolopendra zigzagueando. ¡Menos mal que no me ha picado! Es de los pocos bichos que no cojo con las manos. Sacudo la sábana bajera y sale volando. Me tiro al suelo y—a cuatro patas, en postura de alerta—reviso si está bajo la cama, pero no la veo. Cojo la pala de la estufa para capturarla y poder sacarla fuera. Doy un buen repaso a todo el interior, pero no la encuentro. Hasta que finalmente la veo estirada a lo largo del umbral de la puerta de entrada. Abro la puerta para que pueda salir, le doy las buenas noches y después del sobresalto regreso a la cama.