Ibiza, una visión sobre la sostenibilidad del turismo en destinos azules

Supongo que a estas alturas nadie discutirá que Ibiza es azul. Su mar, su cielo y su alma son azules. Quizás inconscientemente, eso me motivó a asistir al SunCBlue Congress que se celebró hace una semana en Almería, donde expertos de todo el mundo debatieron ampliamente sobre el pasado, presente y futuro de los destinos turísticos internacionales de sol y playa.

Mi primera sorpresa fue la ausencia de Ibiza, siendo como es referente mundial e incluso icono internacional del turismo azul. Y aunque nadie representase a Ibiza en estas interesantes jornadas, Ibiza estuvo muy presente en Almería. Se hizo referencia a Ibiza, y desgraciadamente no para resaltar sus virtudes y bondades como destino turístico sostenible, sino todo lo contrario. Se habló de la saturación turística de la isla, de la delicada situación a corto plazo en materia de gestión de residuos, de la importancia de la gestión hídrica y energética, de la necesidad de cuantificar los límites de carga turística, de la importancia del dato y la gestión o incluso de casos tan precisos como la falta de alianzas público – privadas para potenciar energías limpias como la energía verde del hidrogeno en la línea marítima Ibiza – La Savina.

Permitidme que os haga un breve relato sobre las sensaciones, y porque no algunas ideas, de un ibicenco de adopción que adora esta isla tras escuchar durante dos días a expertos internacionales sobre el turismo sostenible en destinos azules.

La primera bofetada fue dolorosa: la famosa huella de carbono del turismo. Resulta que la principal huella de carbono del turismo la genera el transporte origen-destino (69% de la huella de cada turista), y que dentro de los distintos modos de transporte (y en Ibiza solo se puede llegar en dos de ellos) el que tiene un factor de emisión mayor por turista (o sea, el que más contamina desde el punto de vista de la huella de carbono) es el transporte aéreo.

Pues bien, el 80% del flujo de turistas viene a Ibiza vía aérea, y el otro 20% vía marítima a través de un puerto absolutamente colapsado (pionero en regulación de operaciones portuarias para poder atender la altísima demanda). Parece obvio que lo más sostenible sería potenciar el transporte marítimo frente al aéreo, pero curiosamente se toman decisiones en sentido contrario, como la de cerrar el tráfico marítimo de pasajeros desde la península a través del puerto de San Antoni para ‘proteger’ el medioambiente.

PRIMERA IDEA: Potenciar el transporte marítimo frente al aéreo.

Fue motivador ver cómo los municipios pioneros en turismo sostenible de sol y playa explicaban sus casos de éxito: Benidorm, Salou, Calviá, Torremolinos, Iberoamérica. Todos coincidían en la necesidad de recoger datos a través de una monitorización digital, eficientarlos y utilizarlos en la gestión (pública y privada) con el objetivo de mejorar el bienestar de los residentes del destino apoyándose en la Universidad.

¿Sabíais que en Calviá se utilizan los datos no solo para solicitar financiación sino para objetivar la mal entendida turismo fobia?, ¿o que en Salou se ha creado una cátedra de investigación sobre el turismo aplicada al propio municipio?

Los adolescentes residentes en Ibiza se ven abocadosa estudiar fuera de la isla, y siendo como es Ibiza una referencia turística mundial y teniendo como tiene una delegación de la UIB y un grado en Turismo, solo hay una asignatura optativa (y subrayo lo de optativa) llamada Turismo Sostenible (con 6 ECTS), orientada a la gestión responsable y la sostenibilidad en destinos turísticos. ¿De verdad la sostenibilidad del turismo es una opción en Ibiza, o se trata de una necesidad?.

SEGUNDA IDEA: Crear una cátedra de turismo sostenible en Ibiza.

La capacidad máxima turística o carga turistica de un territorio se calcula como la menor de las siguientes cuatro, que están interrelacionadas entre ellas: La carga territorial o física, la carga social o socio cultural, la carga ecológica o ambiental y la carga económica. Para conocer estas capacidades hace falta disponer de datos y analizarlos solo para dar el primer paso: saber dónde estamos y cuál es la capacidad máxima turística sostenible de la Isla de Ibiza.

TERCERA IDEA: Determinar cuál es la capacidad máxima turística sostenible de Ibiza

Ibiza es singular, pero no tanto como para no poder apoyarnos en experiencias ajenas en materia de inteligencia turística y sostenible. Ya en 2018, Benidorm fue el primer destino turístico inteligente de España, lugares como Rota sufren la desestacionalización que azota Ibiza (pasan de 75 mil habitantes en invierno a 350 mil habitantes en verano), algunos de ellos ya trabajan en gemelos digitales que ayuden a predecir el comportamiento de la ocupación hotelera a futuro, y trabajan en captar nuevos clientes a través de la mejora en la accesibilidad integral del destino, con la inclusión como bandera.

Pero,¿qué mueve a los turistas a visitar un destino concreto? Son varios los factores que se tienen en cuenta a la hora de elegir un destino u otro, pero cada vez adquiere más peso lo autentico, lo que no se puede replicar, lo que solo puedes encontrar en ese destino. En esto Ibiza es pionera desde el punto de vista de las discotecas, sin duda los mejores clubs del mundo están en Ibiza. Pero el turista también puede encontrar otras muchas cosas que no se pueden replicar fuera de Ibiza y que quizás puedan ser objeto de diversificación y desestacionalización: la historia, la gastronomía, el patrimonio y la cultura local son tan auténticas como desconocidas, están eclipsadas por dos letras: DJ.

¿Os imagináis a David Geta explicando en un anuncio sobre el turismo en Ibiza cómo Felipe II en el siglo XVI construyó uno de los mejores sistemas defensivos del Mediterráneo que ahora es Patrimonio de la Humanidad? ¿O, por qué no, a Carl Cox protagonizando una clase de cocina al estilo Carlos Arguiñano sobre cómo hacer un bullit de peix en televisión?

CUARTA IDEA: Poner en valor lo auténtico de Ibiza de forma disruptiva y con impacto.

Quizás todo esto solo sean divagaciones de un enamorado de la isla, quizás solo sea posible reaccionar cuando ya sea tarde, pero un humilde servidor no pierde la ilusión de que entre todos podamos hacer del turismo en Ibiza un legado sostenible para muchas generaciones venideras, y sobre todo que la sociedad ibicenca quiera volver a recibir a los turistas como lo hacía en los años ochenta, con alegría e ilusión, y no con recelo y desconfianza sobre la sostenibilidad del futuro de la Isla más bonita del Mediterráneo.