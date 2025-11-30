En mi casa, en un mueble de pino teñido de nogalina donde reinaba entronizado un enorme aparato de radio, una negra y acharolada Telefunken, teníamos el Diccionario Espasa, el ‘Kempis’ o ‘Imitación de Cristo’, devocionario que padre utilizaba en la Adoración Nocturna, cofradía sólo de hombres que se turnaban algunas noches en Sant Elm para rendir culto a Jesús Sacramentado, las soporíferas ‘Fábulas de Esopo y Samaniego’ que sólo se salvaban porque los animales hablaban, un viejo Quijote y una Biblia con fascinantes estampas a color. Allí estaban también mis tebeos, los de ‘El Hombre Enmascarado’ y ‘Roberto Alcázar y Pedrín’ que compraba con mi magro estipendio semanal en la papelería que llamábamos ‘la Imprenta’, la del Diario de Ibiza.

Mis padres estaban orgullosos de que ojeara la Biblia familiar, pero les molestaba que les preguntara por las ilustraciones, Adán y Eva desnudos en el Paraíso, Dios que los espiaba escondido detrás de una rama, una serpiente parlanchina que se descolgaba de un árbol… Mi ilustración preferida era la del arcángel San Miguel que con su espada flamígera expulsaba del Edén a nuestros primeros padres que, confundidos y cabizbajos, salían al mundo tapándose las vergüenzas con una hoja de sicomoro.

De aquellos dibujos, ya digo, mis padres no querían hablar. Decían que sólo los curas conocían aquellas historias y que ya las entendería cuando fuera mayor, cosa que no ha sucedido. Entonces no me enteraba de la misa la mitad, aunque algo sí sabía por la catequesis. Me gustaba imaginar a Dios haciendo al hombre de barro y robándole una costilla para crear a Eva; y no me parecía del todo mal el estacazo que con quijada de burro le soltaba Caín a su hermano Abel; y era el no va más el Arca de Noé, en la que entraban todos los animales en fila de a dos, el avestruz junto al cocodrilo y el león con las ovejas; luego estaba la Torre de Babel, tan alta que los hombres que la construían parecían hormigas, pero un rayo caía del cielo y yo sabía por el Padre Alberto que aquello acababa mal.

Madre me consoló cuando le pregunté por el dibujo de un viejo muy viejo que quería sacrificar a su hijo, maniatado sobre una piedra. Me dijo que era una broma de Dios que enseguida mandaba un ángel para detener la mano filicida. Aquello no me tranquilizó y por primera vez pensé que Dios era malo. Luego tuve que confesarme, pero seguí pensando lo mismo.

Todos pecadores

Pasaron unos años y ya en el Santa María, nuestro instituto, la Historia Sagrada nos explicaba el lío que se montó cuando Eva mordió la manzana y a todos nos hizo pecadores, condenados a muerte y a sudar la camiseta para ganarnos las lentejas. Aquel tremendo castigo, sólo por desobedecer, resultaba excesivo y Dios me siguió pareciendo un personaje de mucho cuidado, nada misericordioso, malo a rabiar y que reaccionaba siempre de la misma manera. Si sus criaturas se le subían a las barbas, se le iba la mano y ponía el mundo patas arriba. Con el diluvio, por ejemplo, se cargó todo lo que había creado y sólo dejó que se salvara una familia y una pareja de animales de cada especie. Yo me preguntaba qué culpa tenían los otros animales que no pudieron entrar en el arca. Don Vicente Bufí, nuestro profesor de Religión, dijo que aquello no tenía importancia. Estoy seguro de que pasaba apuros para convencernos de que el Diluvio estuvo bien, que Dios no tuvo más remedio que hacer borrón y cuenta nueva. No tardé en pensar que aquellas historias no eran Historia, que todo aquello no había pasado y que sólo eran cuentos imaginativos y disparatados.

La primera noticia seria sobre el Génesis –a mí me pareció seria- nos la dio un día en El Corsario a un grupo de alumnos don Antonio Tormo García, nuestro profesor de Literatura. Nos llevó a ver el ‘libro de firmas’, entre las que estaba la de Dalí, un libro que, años después, cuando quise volver a verlo, había desaparecido. El caso es que don Antonio nos dijo que el Génesis era uno de los textos narrativos más antiguos del mundo, que la palabra Génesis, que significa ‘origen’, procede del hebreo Bereshit, primera palabra de la Biblia que significa «En el principio…, que era como decir «Érase una vez…», un arranque que ya daba señales de ficción y mitología, de relato inventado.

Añadió que el Génesis era el primer libro de la Torá judía y que lo sorprendente era que, a pesar de surgir en una cultura minoritaria y en un área insignificante del planeta, se convirtiera en el Libro Sagrado que hoy veneran millones de personas y el que suma más ediciones. Nos dijo que se trataba de un conjunto de textos muy antiguos, milenarios, recogidos de tradiciones orales y leyendas que habían pasado por muchos cortes, cambios y añadidos, hasta llegar a nuestros días; y que lo importante era su objetivo, tratar de explicar lo que al ser humano le angustiaba, lo que no entendía y que nosotros seguimos sin entender: en dónde estamos, de dónde venimos y qué hacemos aquí. El Génesis le parecía, eso sí, un intento maravilloso de explicar algo de lo que nadie sabe nada.