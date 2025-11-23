La mirada de Joan Costa: el último ‘trull’ tradicional

Elaboración de aceite en Cas Costas de Benimussa. Posiblemente uno de los sabores que más distingue a la dieta mediterránea es el del aceite de oliva. En Ibiza se lleva elaborando este producto desde la época de los fenicios. La última almazara o trull que funcionó en Ibiza de forma tradicional, es decir, movido por la fuerza de un caballo o una mula, fue el de Cas Costas de Benimussa, en Sant Josep. 25/Noviembre/2005. Islas Baleares. Ibiza.

Un calamar nada cerca de la superficie durante una inmersión nocturna en el Port de Sant Miquel. / Joan Costa

El calamar nocturno

Un calamar nada cerca de la superficie durante una inmersión nocturna en el Port de Sant Miquel. El término «calamar nocturno» se refiere a la pesca de calamares durante la noche, un momento en que suelen acercarse a la superficie en busca de alimento, a menudo atraídos por las luces artificiales. Los focos de los buceadores atraen muchas veces a estos moluscos cefalópodos en esas horas que están muy activos en busca de presas. 9/Mayo/2025 Islas Baleares. Ibiza.

La mirada de Joan Costa. Dominical 23 de noviembre de 2025 / Joan Costa

La farola resiliente

Una farola ilumina el paseo al borde del río de Santa Eulària. Las abundantes lluvias habían hecho subir el caudal del río de Santa Eulària provocando que el agua se desbordase sobre el paseo al llegar a la desembocadura. Esta farola, pese a estar inundada por casi un palmo de agua, seguía ejerciendo su función e iluminando el paseo durante la noche. 14/Noviembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Una roca emerge sobre la superficie del agua en s’Argamassa. / Joan Costa

Soledad

Una roca emerge sobre la superficie del agua en s’Argamassa. Los fotógrafos no siempre pretendemos mostrar un paisaje o un objeto; algunas veces nuestra intención es expresar un sentimiento. Quise reflejar con esta imagen la sensación de soledad. Para reforzar esa idea, coloqué la piedra justo en el centro de la imagen y utilicé una velocidad larga de obturación para que el mar apareciese totalmente quieto y en calma.11/Noviembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Una estrella de mar posada sobre una esponja en los islotes de ses Formigues. / Joan Costa

Estrella en ses Formigues

Una estrella de mar posada sobre una esponja en los islotes de ses Formigues. Las estrellas de mar siempre son sujetos interesantes para fotografiar. Su forma y su color hacen que destaquen mucho en nuestras imágenes. Esta además estaba posada sobre una esponja multicolor que contrastaba mucho con el azul del fondo. 8/Septiembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.