La farola resiliente

Una farola ilumina el paseo al borde del río de Santa Eulària. Las abundantes lluvias habían hecho subir el caudal del río de Santa Eulària provocando que el agua se desbordase sobre el paseo al llegar a la desembocadura. Esta farola, pese a estar inundada por casi un palmo de agua, seguía ejerciendo su función e iluminando el paseo durante la noche. 14/Noviembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.