Gastronomía de guerra: Pastina, la sopa italiana más ‘comfort food’

Cuando empieza el frío necesitamos platos que nos calienten el cuerpo. Si, además, nos calientan también el alma y el corazón, esa receta quedará grabada a fuego en nuestro recetario emocional. La pastina, de Italia, es uno de esos platos sin los que, una vez los conoces y los preparas, puedes vivir. Recetas hay tantas como casas. El nombre lo toma de la pasta, pequeña, que se cuece en el caldo: orzo, principalmente, pero también lágrimas, conchitas, estrellas, letras… Pasta pequeñita. La técnica es muy sencilla, consiste en hacer un pequeño puré con verduras (principalmente zanahoria, ajo, cebolla, apio, puerro…) que varían en función de la casa, agregarle caldo, cocer la pasta y servir con queso parmesano. Esto último va a gustos, hay quien quiere una sopa ligera mientras que otros, entre la pasta y el queso, disfrutan como locos con una masa que casi se puede cortar con cuchillo. Como se quiera. Como se guste. Como a cada uno le haga sentir bien. Porque eso, precisamente eso, sentir que todo se calma, que todo está bien, que todo pasará, es lo que pretende la pastina.

Ingredientes (para 3 personas): -1 litro de caldo de pollo o verduras (0,95€) -1 cebolla (0,54€) -1 rama de apio (0,6€) -5 ajos (0,4€) -1 puerro (1,18€) -3 zanahorias (0,69€) -aceite de oliva y sal -parmesano al gusto (3,34€) -1 hoja de laurel -1 vaso de agua Precio: 7,7€ (2,6€ por helado)

Preparación

—En un poco de aceite de oliva, sofreír los ajos enteros y todas las demás verduras (apio, puerro, cebolla y zanahoria) picados muy pequeñitos. Agregar un pellizco de sal y la hoja de laurel.

—Sofreír a fuego lento hasta que la cebolla esté transparente y las verduras tengan un tono ligeramente tostado.

—Cubrir con agua y cocer durante diez minutos. Pasado este tiempo, retirar el laurel y triturar con la batidora hasta que quede un puré muy fino.

—Agregar el caldo, integrar bien el puré y, cuando rompa a hervir, añadir la pasta. Cocer el tiempo que indique el fabricante a fuego medio, removiendo de vez en cuando porque puede pegarse.

—Servir en el plato y rallar parmesano al gusto por encima.

El toque gourmet

Dejar infusionar unas hojas de albahaca fresca durante unos minutos antes de servir.