El pulpo constructor
Un pulpo en su guarida construida dentro de un bloque de cemento en el Port de Sant Miquel. Este pulpo no es consciente de la ironía que supone el haberse construido la casa en un bloque de cemento. Los efectos de la construcción desaforada en la isla han llegado también al fondo marino, por lo que no es extraño encontrar restos de escombros durante una inmersión. 3/Octubre/2025 Islas Baleares. Ibiza.
