La mirada de Joan Costa | La medusa contorsionista

Medusa luminiscente fotografiada en la zona de Pas de s’Illa en Sant Miquel. Las medusas son uno de los sujetos más interesantes que encontramos los fotógrafos submarinos. Sus formas y sus colores unidos a la abundancia de ellas hacen que muchas veces se conviertan en las protagonistas de nuestras inmersiones. Además no siempre es necesario usar botellas, pues al hallarse casi siempre a muy poca profundidad, simplemente con una máscara, un tubo y unas aletas ya podemos acceder a ellas. 27/Julio/2023 Islas Baleares. Ibiza.

El túnel de ses Margalides / Joan Costa

El túnel de ses Margalides

Detalle del túnel de uno de los islotes de ses Margalides en Santa Agnès. En esta imagen aproveché el hueco en la roca del islote de ses Margalides para enmarcar la isla de sa Conillera, al fondo. El poder disponer de una barca nos abre un mar de posibilidades a la hora de buscar puntos de vista diferentes del paisaje de nuestras islas. 4/Octubre/2012 Islas Baleares. Ibiza.

El pulpo constructor / Joan Costa

El pulpo constructor

Un pulpo en su guarida construida dentro de un bloque de cemento en el Port de Sant Miquel. Este pulpo no es consciente de la ironía que supone el haberse construido la casa en un bloque de cemento. Los efectos de la construcción desaforada en la isla han llegado también al fondo marino, por lo que no es extraño encontrar restos de escombros durante una inmersión. 3/Octubre/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Escenario cinematográfico / Joan Costa

Escenario cinematografico

Día de niebla en la playa de sa Xanga. Uno de los aspectos trascendentales que todo fotógrafo debe tener siempre en cuenta es la coherencia de la imagen que está tomando. En esta fotografía, la niebla generaba un ambiente desasosegante que intenté reforzar con la lona hecha jirones en primer plano y la barquita abandonada fuera del agua al fondo. 19/Diciembre/2015 Islas Baleares. Ibiza.

Época de setas / Joan Costa

Época de setas

Dos ejemplares de lepiota en escudo fotografiados en un bosque de Sant Joan. El otoño es la época del año por excelencia de las setas. Nuestros bosques se llenan de ejemplares de hongos y setas de numerosas especies. Aunque muchas de ellas no son comestibles, como las de esta imagen por ejemplo, en Ibiza tenemos la fortuna de que no existen ejemplares realmente venenosos que puedan suponer un riesgo mortal a la hora de comerlas, salvo que fuese en cantidades desproporcionadas. 1/Noviembre/2012 Islas Baleares. Ibiza.